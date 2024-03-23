Яремчук считает, что времени на восстановление до матча с Исландией будет достаточно

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук , вышедший на замену и сравнявший счет в игре с Боснией, был признан болельщиками лучшим игроком поединка. После матча он сказал, что свой уровень нужно доказывать каждый раз.

Интервью форварда "Валенсии" было опубликовано на официальном сайте УАФ, передает Новини.LIVE.

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"Конечно, очень приятно, спасибо болельщикам. Нужно продолжать, и, надеюсь, это не в последний раз. Нужно каждый раз доказывать, забивать голы и приносить пользу команде", — говорит Роман.

Джокер-Роман

Яремчук вышел на поле на 81-й минуте и заменил Бражко. Уже через 4 минуты он сравнял счет после пас Конопли. А потом он отдал голевой пас на Довбика.

"Было сложно войти в игру. Но хорошо, что все так закончилось. Рад в хорошем настроении отправиться в Польшу и готовиться к следующему матчу. Думаю, времени на восстановление будет достаточно. Мы все — профессионалы, смотрим только вперед", — сказал нападающий.

Напомним, что теперь Украина разыграет путевку на Евро-2024 со сборной Исландии, которая в другом полуфинале разбила Израиль со счетом 4:1. Хет-триком в той игре отличился форвард "Дженоа" Гудмундссон.

Матч состоится 26 марта на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве и начнется в 20.45 по местному времени (в 21.45 по Киеву).

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