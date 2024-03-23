Яремчук считает, что времени на восстановление до матча с Исландией будет достаточно
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук , вышедший на замену и сравнявший счет в игре с Боснией, был признан болельщиками лучшим игроком поединка. После матча он сказал, что свой уровень нужно доказывать каждый раз.
Интервью форварда "Валенсии" было опубликовано на официальном сайте УАФ, передает Новини.LIVE.
"Конечно, очень приятно, спасибо болельщикам. Нужно продолжать, и, надеюсь, это не в последний раз. Нужно каждый раз доказывать, забивать голы и приносить пользу команде", — говорит Роман.
Джокер-Роман
Яремчук вышел на поле на 81-й минуте и заменил Бражко. Уже через 4 минуты он сравнял счет после пас Конопли. А потом он отдал голевой пас на Довбика.
"Было сложно войти в игру. Но хорошо, что все так закончилось. Рад в хорошем настроении отправиться в Польшу и готовиться к следующему матчу. Думаю, времени на восстановление будет достаточно. Мы все — профессионалы, смотрим только вперед", — сказал нападающий.
Напомним, что теперь Украина разыграет путевку на Евро-2024 со сборной Исландии, которая в другом полуфинале разбила Израиль со счетом 4:1. Хет-триком в той игре отличился форвард "Дженоа" Гудмундссон.
Матч состоится 26 марта на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве и начнется в 20.45 по местному времени (в 21.45 по Киеву).
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