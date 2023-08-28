Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ярмоленко буде лікуватись у найкращій клініці: що відомо про стан гравця arrow

Ярмоленко буде лікуватись у найкращій клініці: що відомо про стан гравця

28 серпня 2023 19:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ярмоленко буде лікуватись у найкращій клініці: що відомо про стан гравця
Гравець "Динамо" Батумі Іван Литвиненко та Андрій Ярмоленко. Фото: Дмитро Бабелюк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лідер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко покинув Україну. Сталося це через проблеми зі здоров’ям.

Футболіст проходить реабілітацію в Белграді, повідомив лікар Дмитро Бебелюк.

Читайте також:

Київське "Динамо" без Ярмоленка готується до матчу-відповіді плей-офф кваліцікації Ліги Конференцій проти турецького "Бешикташу".

Де лікується Ярмоленко

Наразі відомо, що Ярмоленко перебуває в сербському Белграді, в клініці Андре Мілутіновіча.

За словами лікаря, судячи з фото, не схоже, що у футболіста серйозна травма. Він допускає, що це м’язові проблеми.

Бабелюк зазначив, що Ярмоленко може відновитися до вересневих матчів збірної України.

"Знаючи методи роботи Андре, можна прогнозувати, що Ярмола зможе повернутися до матчів збірної. Єдиною проблемою залишиться відсутність ігрового тонусу напередодні цих матчів", — написав фахівець.

Ярмоленко відчував проблеми зі здоров’ям ще до матчу 4-го туру з "Чорноморцем", а під час гри йому стало гірше. Через травму футболіст пропустить дві зустрічі з "Бешикташем".

Нагадаємо, Усик звернувся до Ф'юрі після перемоги над Дюбуа.

Київське "Динамо" знайшло заміну Забарному: готується топтрансфер.

Мессі хочуть показово покарати MLS: що зробив аргентинець.

Малиновський не вразив уболівальників: українець провалив дебют у "Дженоа".

Магучіх розповіла, як Усик надихнув її на перемогу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз