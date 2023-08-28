Ярмоленко буде лікуватись у найкращій клініці: що відомо про стан гравця

Гравець "Динамо" Батумі Іван Литвиненко та Андрій Ярмоленко. Фото: Дмитро Бабелюк

Лідер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко покинув Україну. Сталося це через проблеми зі здоров’ям.

Футболіст проходить реабілітацію в Белграді, повідомив лікар Дмитро Бебелюк.

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Де лікується Ярмоленко

Наразі відомо, що Ярмоленко перебуває в сербському Белграді, в клініці Андре Мілутіновіча.

За словами лікаря, судячи з фото, не схоже, що у футболіста серйозна травма. Він допускає, що це м’язові проблеми.

Бабелюк зазначив, що Ярмоленко може відновитися до вересневих матчів збірної України.

"Знаючи методи роботи Андре, можна прогнозувати, що Ярмола зможе повернутися до матчів збірної. Єдиною проблемою залишиться відсутність ігрового тонусу напередодні цих матчів", — написав фахівець.

Ярмоленко відчував проблеми зі здоров’ям ще до матчу 4-го туру з "Чорноморцем", а під час гри йому стало гірше. Через травму футболіст пропустить дві зустрічі з "Бешикташем".

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