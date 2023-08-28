Ярмоленко будет лечиться в лучшей клинике: что известно о состоянии игрока
Лидер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко покинул Украину. Произошло это из-за проблем со здоровьем.
Футболист проходит реабилитацию в Белграде, сообщил врач Дмитрий Бебелюк.
Киевское "Динамо" без Ярмоленко готовится к ответному матчу плей-офф квалификации Лиги Конференций против турецкого "Бешикташа".
Где лечится Ярмоленко
Пока известно, что Ярмоленко находится в сербском Белграде, в клинике Андре Милутиновича.
По словам врача, судя по фото, не похоже, что у футболиста серьезная травма. Он допускает, что это мышечные проблемы.
Бабелюк отметил, что Ярмоленко может восстановиться до сентябрьских матчей сборной Украины.
"Зная методы работы Андре, можно прогнозировать, что Ярмола сможет вернуться к матчам сборной. Единственной проблемой останется отсутствие игрового тонуса в преддверии этих матчей", — написал специалист.
Ярмоленко испытывал проблемы со здоровьем еще до матча 4-го тура с "Черноморцем", а во время игры ему стало хуже. Из-за травмы футболист пропустит две встречи с "Бешикташем".
Напомним, Усик обратился к Фьюри после победы над Дюбуа.
Киевское "Динамо" нашло замену Забарному: готовится топтрансфер.
Месси хотят показательно наказать MLS: что сделал аргентинец.
Малиновский не поразил болельщиков: украинец провалил дебют в "Дженоа".
Магучих рассказала, как Усик вдохновил ее на победу.