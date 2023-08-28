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Ярмоленко будет лечиться в лучшей клинике: что известно о состоянии игрока

28 августа 2023 19:18
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Агабекян Карен
редактор
Ярмоленко будет лечиться в лучшей клинике: что известно о состоянии игрока
Игрок "Динамо" Батуми Иван Литвиненко и Андрей Ярмоленко. Фото: Дмитрий Бабелюк
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Агабекян Карен
редактор

Лидер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко покинул Украину. Произошло это из-за проблем со здоровьем.

Футболист проходит реабилитацию в Белграде, сообщил врач Дмитрий Бебелюк.

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Где лечится Ярмоленко

Пока известно, что Ярмоленко находится в сербском Белграде, в клинике Андре Милутиновича.

По словам врача, судя по фото, не похоже, что у футболиста серьезная травма. Он допускает, что это мышечные проблемы.

Бабелюк отметил, что Ярмоленко может восстановиться до сентябрьских матчей сборной Украины.

"Зная методы работы Андре, можно прогнозировать, что Ярмола сможет вернуться к матчам сборной. Единственной проблемой останется отсутствие игрового тонуса в преддверии этих матчей", — написал специалист.

Ярмоленко испытывал проблемы со здоровьем еще до матча 4-го тура с "Черноморцем", а во время игры ему стало хуже. Из-за травмы футболист пропустит две встречи с "Бешикташем".

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