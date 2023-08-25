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Травма Ярмоленко: плохие прогнозы как для "Динамо", так и для сборной Украины

25 августа 2023 06:39
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Агабекян Карен
редактор
Травма Ярмоленко: плохие прогнозы как для "Динамо", так и для сборной Украины
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не сыграл в первом матче плей-офф квалификации Лиги Конференций против "Бешикташа". Как оказалось, у игрока повреждение.

Источник ТаТоТаке раскрыл определенные детали повреждения футболиста.

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Отметим, что Ярмоленко является травматичным игроком, но по возвращении в "Динамо" это его первое повреждение.

Последний матч Ярмоленко за "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Травма может помешать Ярмоленко сыграть за сборную

По словам источника, у Ярмоленко есть мышечная травма, которую получил на одной из тренировок перед игрой с "Бешикташем". При этом он чувствовал дискомфорт в травмированном участке еще в матче четвертого тура чемпионата Украины против "Черноморца", в котором киевляне уступили 2:3.

Источники сообщили, что Ярмоленко теперь необходимо минимум две недели лечиться и восстанавливаться. Поэтому он пропустит ответный матч с "Бешикташем" и под вопросом его участие в играх сборной Украины против Англии 9 сентября и Италии 12 сентября.

Решение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва дополнительно вызвать в сборную Александра Караваева было связано именно с травмой Ярмоленко.

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