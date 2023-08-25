Травма Ярмоленка: погані прогнози як для "Динамо", так й для збірної України

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко не зіграв у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги Конференцій проти "Бешикташу". Як виявилось, у гравця пошкодження.

Джерело ТаТоТаке розкрило певні деталі пошкодження футболіста.

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Зазначимо, що Ярмоленко є травматичним гравцем, але після повернення в "Динамо" це його перше пошкодження.

Останній матч Ярмоленка за "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Травма може завадити Ярмоленку зіграти за збірну

За словами джерела, Ярмоленко має м’язову травму, яку отримав на одному з тренувань перед грою з "Бешикташем". При цьому він відчував дискомфорт в травмованій ділянці ще в матчі четвертого туру чемпіонату України проти "Чорноморця", в якому кияни поступилися 2:3.

Джерела повідомили, що Ярмоленку тепер необхідно мінімум два тижні лікуватись та відновлюватись. Через це він пропустить матч відповідь з "Бешикташем" та під питанням його участь в матчах збірної України проти Англії 9 вересня та Італії 12 вересня.

Зазначається, що рішення головного тренера збірної України Сергія Реброва додатково викликати в збірну Олександра Караваєва було пов’язане саме з травмою Ярмоленка.

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