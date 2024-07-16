Андрій Ярмоленко допоможе Динамо підписати Раміка Гаджиєва

Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Динамо

"Динамо" має намір придбати вінгера "Дніпра-1" Раміка Гаджиєва. Своєю чергою Андрій Ярмоленко допоможе клубу здійснити трансфер.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

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За словами журналіста, Ярмоленко розмовляв із гравцем.

"Зрозуміло, що в Гаджиєва чинний контракт з СК Дніпро-1 і, зрозуміло, що його по-хорошому потрібно викупляти. Наскільки я знаю, Динамо та й Полісся були, а Динамо, думаю, досі зацікавлені в тому, щоб це зробити. Але, наскільки я розумію, є певні клуби, які думають про те, що за Гаджиєва можна отримати за інші гроші, якщо СК Дніпро-1 найближчим часом отримає статус RIP", — розповів журналіст.

Також Співаковський зазначив, що ціна при оформленні трансферу дуже важлива.

"Вони думають, що хлопця можна взяти просто за платіж солідарності. Різниця між трансферною вартістю, якою її оцінює СК Дніпро-1, та платежем солідарності — приблизно в 10 разів. Кейс Гаджиєва трохи нагадує кейс Брагару з тією різницею, що в Брагару цей платіж був десь 440 тисяч, а Гаджиєва у рази менше", — ділиться він.

Крім цього він розповів, що Андрій Ярмоленко персонально розмовляв з Гаджиєвим.

"Він йому зателефонував, висловив свою позицію і позицію клубу. Як мені сказали, це не був відвертий тиск. Йому Ярмоленко сказав наприкінці: "Це твоє життя, твоя кар’єра, тож вирішуй сам". Це дуже важливо, тому що в нас клуби дуже часто забувають, що взагалі-то учать беруть 3 сторони — 2 клуби і футболіст. Кейс Піхальонка, який не пішов у Шахтар і обрав Динамо, показує, що воно десь навіть і працює", — каже Співаковський.

Відомо, що Гаджиєв виступатиме зараз на чемпіонаті Європи U-19, і буде приймати рішення лише після 28 липня. "Олександрія" також претендує на гравця.

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