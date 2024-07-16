УПЛ підтримала виключення Дніпра-1, але є великий нюанс від УАФ

Гравці "Дніпра-1" минулого сезону. Фото: "Дніпро-1"

Попри спроби "Дніпра-1" залишитися в УПЛ, їх не підтримує більшість клубів. При цьому головне рішення за Українською асоціацією футболу.

За інформацією ТаТоТаке, клуби Української прем'єр-ліги проголосували за виключення "Дніпра-1".

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Гравці "Дніпра-1" минулого сезону. Фото: "Дніпро-1"

Чи залишиться "Дніпро-1" в УПЛ

Джерело повідомило, що відбулися збори клубів УПЛ, де 11 із 14 команд проголосували за виключення "Дніпра-1" з прем'єр-ліги на сезон 2024/2025 рр.

При цьому львівський "Рух" та черкаський ЛНЗ заявили, що виключення "Дніпра-1" з УПЛ перебуває у компетенції УАФ, а не ліги.

Тому остаточне рішення ухвалить Українська асоціація футболу.

Зазначимо, що "Дніпро-1", попри велику заборгованість та нестачу коштів на наступний чемпіонат, вирішив про всяк випадок заявитись на наступний сезон УПЛ.

"Дніпро-1" замінять на УПЛ, але ще невідомо на яку команду. Є варіант з "Минаєм", матчем між ужгородцями та "Металістом 1925", і фіналом чотирьох між "Минаєм", "Металістом 1925", "Лівим берегом" та "Епіцентром".

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