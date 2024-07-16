Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow ​​Клуби УПЛ підтримали виключення Дніпра-1 з чемпіонату України arrow

​​Клуби УПЛ підтримали виключення Дніпра-1 з чемпіонату України

16 липня 2024 14:35
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
УПЛ підтримала виключення Дніпра-1, але є великий нюанс від УАФ
Гравці "Дніпра-1" минулого сезону. Фото: "Дніпро-1"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Попри спроби "Дніпра-1" залишитися в УПЛ, їх не підтримує більшість клубів. При цьому головне рішення за Українською асоціацією футболу.

За інформацією ТаТоТаке, клуби Української прем'єр-ліги проголосували за виключення "Дніпра-1".

Читайте також:
Дніпро-1
Гравці "Дніпра-1" минулого сезону. Фото: "Дніпро-1"

Чи залишиться "Дніпро-1" в УПЛ

Джерело повідомило, що відбулися збори клубів УПЛ, де 11 із 14 команд проголосували за виключення "Дніпра-1" з прем'єр-ліги на сезон 2024/2025 рр.

При цьому львівський "Рух" та черкаський ЛНЗ заявили, що виключення "Дніпра-1" з УПЛ перебуває у компетенції УАФ, а не ліги.

Тому остаточне рішення ухвалить Українська асоціація футболу.

Зазначимо, що "Дніпро-1", попри велику заборгованість та нестачу коштів на наступний чемпіонат, вирішив про всяк випадок заявитись на наступний сезон УПЛ.

"Дніпро-1" замінять на УПЛ, але ще невідомо на яку команду. Є варіант з "Минаєм", матчем між ужгородцями та "Металістом 1925", і фіналом чотирьох між "Минаєм", "Металістом 1925", "Лівим берегом" та "Епіцентром".

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Вихованець "Динамо" відмовився від переходу до "Шахтаря" та обрав інший клуб.

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу

Де Брюйне обрав клуб, у якому проведе наступний сезон.

футбол УПЛ Дніпро-1 Рух Львів ЛНЗ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня