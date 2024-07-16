УПЛ поддержала исключение Днепра-1, но есть большой нюанс в лице УАФ

Игроки "Днепра-1" в прошлом сезоне. Фото: "Днепр-1"

Несмотря на попытки "Днепра-1" остаться в УПЛ, их не поддерживает большинство клубов. При этом основное решение за Украинской ассоциацией футбола.

По информации ТаТоТаке, клубы Украинской премьер-лиги проголосовали за исключение "Днепра-1".

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Игроки "Днепра-1" в прошлом сезоне. Фото: "Днепр-1"

Останется ли "Днепр-1" в УПЛ

Источник сообщил, что состоялось собрание клубов УПЛ, где 11 из 14 клубов проголосовали за исключение "Днепра-1" из премьер-лиги на сезон 2024/2025 гг.

При этом львовский "Рух" и черкасский ЛНЗ заявили, что исключение "Днепра-1" из УПЛ находится в компетенции УАФ, а не лиги.

Поэтому окончательное решение примет Украинская ассоциация футбола.

Отметим, что "Днепр-1", несмотря на большую задолженность и недостаток средств на следующий чемпионат, решил на всякий случай заявиться на следующий сезон УПЛ.

"Днепр-1" заменят в УПЛ, но еще неизвестно на какую команду. Есть вариант с "Минаем", матчем между ужгородцами и "Металлистом 1925", и финалом четырех между "Минаем", "Металлистом 1925", "Левым берегом" и "Эпицентром".

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