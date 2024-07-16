Андрей Ярмоленко поможет Динамо подписать Рамика Гаджиева

Андрей Ярмоленко. Фото: ФК Динамо

"Динамо" намерено приобрести вингера "Днепра-1" Рамика Гаджиева. В свою очередь Андрей Ярмоленко поможет клубу осуществить трансфер.

Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

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По словам журналиста, Ярмоленко разговаривал с игроком.

"Понятно, что у Гаджиева действующий контракт с СК Днепр-1 и, понятно, что его по-хорошему нужно выкупать. Насколько я знаю, Динамо и Полесье были, а Динамо, думаю, до сих пор заинтересованы в том, чтобы это сделать. Но, насколько я понимаю, есть определенные клубы, которые думают, что Гаджиева можно получить за другие деньги, если СК Днепр-1 в ближайшее время получит статус RIP", — рассказал журналист.

Также Спиваковский отметил, что цена при оформлении трансфера очень важна.

"Они думают, что парня можно взять просто за платеж солидарности. Разница между трансферной стоимостью, которой ее оценивает СК Днепр-1, и платежом солидарности — примерно в 10 раз. Кейс Гаджиева немного напоминает кейс Брагару с той разницей, что у Брагара этот платеж было где-то 440 тысяч, а Гаджиева в разы меньше", — делится он.

Кроме этого, он рассказал, что Андрей Ярмоленко персонально разговаривал с Гаджиевым.

"Он ему позвонил, высказал свою позицию и позицию клуба. Как мне сказали, это не было откровенное давление. Ему Ярмоленко сказал в конце: "Эта твоя жизнь, твоя карьера, так что решай сам". Это очень важно, потому что у нас клубы очень часто забывают, что вообще-то берут участие 3 стороны — 2 клуба и футболист", — говорит он.

Известно, что Гаджиев будет выступать сейчас на чемпионате Европы U-19 и будет принимать решение только после 28 июля. "Александрия" также претендует на игрока.

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