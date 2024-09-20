Ярмоленко готується до важливої зміни у своїй кар'єрі

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко може стати тренером після виходу з київського "Динамо". Півзахисник зробив важливий крок на шляху до цієї мети.

Ярмоленко одержав свій перший тренерський диплом, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Андрій Ярмоленко із тренерським дипломом. Фото: УАФ

Ярмоленко отримав диплом

Одним із випускників тренерських курсів став лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Контракт 34-річного півзахисника із київським клубом діє до літа 2025 року. За інформацією журналістів, після завершення ігрової кар'єри футболіст може стати спортивним директором клубу.

Тепер Ярмоленко має тренерський диплом. Він дозволяє працювати помічником наставника будь-якої команди. Не відомо, чи збирається півзахисник отримувати атестат, який дозволить йому у майбутньому стати головним тренером.

У сезоні 2024/2024 Ярмоленко зіграв за "Динамо" 10 матчів у всіх турнірах та забив 4 голи.

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