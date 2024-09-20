Ярмоленко готовится к важному изменению в своей карьере

Ярмоленко готовится стать тренером — игрок Динамо получил диплом
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может стать тренером после ухода из киевского "Динамо". Полузащитник сделал важный шаг на пути к этой цели.
Ярмоленко получил свой первый тренерский диплом, сообщает официальный сайт УАФ.
Украинская Ассоциация футбола объявила о том, что в Киеве состоялось вручение дипломов категории "А" УЕФА. Выпускников тренерских курсов поздравили заведующий кафедрой физического воспитания и спорта КНУСА Александр Шамич, директор Центра лицензирования УАФ Валерий Шамардин и методист Центра лицензирования УАФ Игорь Химич.
Ярмоленко получил диплом
Одним из выпускников тренерских курсов стал лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Контракт 34-летнего полузащитника с киевским клубом действует до лета 2025 года. Согласно информации журналистов, после завершения игровой карьеры футболист мог стать спортивным директором клуба.
Теперь у Ярмоленко есть тренерский диплом. Он позволяет работать ассистентом наставника любой команды. Не известно, собирается ли полузащитник получать аттестат, который позволит ему стать главным тренером.
В сезоне 2024/2024 Ярмоленко сыграл за "Динамо" 10 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.
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