Ярмоленко готовится к важному изменению в своей карьере

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может стать тренером после ухода из киевского "Динамо". Полузащитник сделал важный шаг на пути к этой цели.

Ярмоленко получил свой первый тренерский диплом, сообщает официальный сайт УАФ.

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Андрей Ярмоленко с тренерским дипломом. Фото: УАФ

Ярмоленко получил диплом

Одним из выпускников тренерских курсов стал лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Контракт 34-летнего полузащитника с киевским клубом действует до лета 2025 года. Согласно информации журналистов, после завершения игровой карьеры футболист мог стать спортивным директором клуба.

Теперь у Ярмоленко есть тренерский диплом. Он позволяет работать ассистентом наставника любой команды. Не известно, собирается ли полузащитник получать аттестат, который позволит ему стать главным тренером.

В сезоне 2024/2024 Ярмоленко сыграл за "Динамо" 10 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

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