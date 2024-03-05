Ярмоленко одужав та готується до важливого матчу

Андрій Ярмоленко під час розминки. Фото: пресслужба "Динамо"

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко близький до повернення на поле після тяжкої травми. Досвідчений футболіст може зіграти вже у наступному матчі київського "Динамо".

Тренерський штаб столичної команди готовий випустити Ярмоленка на поле у поєдинку проти "Вереса", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Читайте також:

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" зіграє на виїзді проти "Вереса". У цьому поєдинку може відбутися повернення на поле одного із лідерів київської команди.

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Ярмоленко відновився після травми

"Динамо" ще не програвало в офіційних матчах під проводом Олександра Шовковського. У найближчому матчі УПЛ команда отримає серйозне посилення. 7 березня на поле у складі "біло-синіх" може вийти 34-річний Андрій Ярмоленко.

Футболіст збірної України не грав із жовтня минулого року через серйозну травму коліна. У "Динамо" вирішили не форсувати терміни повернення до ладу Ярмоленка. Проте досвідчений півзахисник уже подолав проблеми зі здоров'ям та готовий грати.

У сезоні 2023/2024 Андрій Ярмоленко зіграв сім матчів за "Динамо", в яких забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

"Реал" виступить проти іспанських суддів через скандал у матчі з "Валенсією".

Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Слідом за Павелком із СІЗО випустили сірого кардинала УАФ Запісоцького.