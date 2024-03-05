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Ярмоленко выздоровел и готовится к важному матчу

5 марта 2024 13:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко выздоровел и готовится к важному матчу
Андрей Ярмоленко во время разминки. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к возвращению на поле после тяжелой травмы. Опытный футболист может сыграть уже в следующем матче киевского "Динамо". 

Тренерский штаб столичной команды готов выпустить Ярмоленко на поле в поединке против "Вереса", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

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В рамках 20 тура украинской Премьер-лиги "Динамо" сыграет на выезде против "Вереса". В этом поединке может состояться возвращение на поле одного из лидеров киевской команды. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Ярмоленко восстановился после травмы

"Динамо" еще не проигрывало в официальных матчах под руководством Александра Шовковского. В ближайшем матче УПЛ команда получит серьезное усиление. Седьмого марта на поле в составе "бело-синих" может выйти 34-летний Андрей Ярмоленко. 

Футболист сборной Украины не играл с октября прошлого года из-за серьезной травмы колена. В "Динамо" решили не форсировать сроки возвращения в строй Ярмоленко. Однако опытный полузащитник уже преодолел проблемы со здоровьем и готов играть. 

В сезоне 2023/2024 Андрей Ярмоленко сыграл семь матчей за "Динамо", в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

"Реал" выступит против испанских судей из-за скандала в матче с "Валенсией".

Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого.

спорт
футбол
Динамо
Андрей Ярмоленко
УПЛ

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