Ярмоленко выздоровел и готовится к важному матчу

Андрей Ярмоленко во время разминки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к возвращению на поле после тяжелой травмы. Опытный футболист может сыграть уже в следующем матче киевского "Динамо".

Тренерский штаб столичной команды готов выпустить Ярмоленко на поле в поединке против "Вереса", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Читайте также:

В рамках 20 тура украинской Премьер-лиги "Динамо" сыграет на выезде против "Вереса". В этом поединке может состояться возвращение на поле одного из лидеров киевской команды.

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ярмоленко восстановился после травмы

"Динамо" еще не проигрывало в официальных матчах под руководством Александра Шовковского. В ближайшем матче УПЛ команда получит серьезное усиление. Седьмого марта на поле в составе "бело-синих" может выйти 34-летний Андрей Ярмоленко.

Футболист сборной Украины не играл с октября прошлого года из-за серьезной травмы колена. В "Динамо" решили не форсировать сроки возвращения в строй Ярмоленко. Однако опытный полузащитник уже преодолел проблемы со здоровьем и готов играть.

В сезоне 2023/2024 Андрей Ярмоленко сыграл семь матчей за "Динамо", в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.

"Реал" выступит против испанских судей из-за скандала в матче с "Валенсией".

Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока.

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого.