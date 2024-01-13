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Ярмоленко розповів, коли буде готовий повернутися

13 січня 2024 15:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ярмоленко розповів, коли буде готовий повернутися
Андрій Ярмоленко на медобстеженні в одній зі столичних клінік. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Правий вінгер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань. Правда, поки не в загальній групі.

Про це Ярмоленко розповів у коментарі порталу Dynamo.kiev.ua.

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Андрій Ярмоленко на медобстеженні в одній зі столичних клінік. Фото: "Динамо" Київ

Коли чекати на Ярмоленка

Футболісти "Динамо" пройшли перше в році медобстеження та провели тренування. Вперше за тривалий період з командою був Ярмоленко, який нарешті залікував свою важку травму коліна.

Футболіст, який з жовтня лікувався, зазначив, що в тренувальному процесі наразі працює індивідуально — тренери дали йому бігову роботу в манежі.

Ярмоленко очікує, що першу половину зборів у Туреччині також працюватиме індивідуально, а потім повернеться в загальну групу й буде готовий на другу половину чемпіонату.

"Вийшов із відпустки разом з усіма. Учора в нас було перше в цьому році тренування, але я тільки приступив до бігової роботи, тому займався окремо від команди, у манежі.

Протягом першої половини збору в Туреччині я також продовжу тренуватися індивідуально, і тільки потім маю вже повернутися в загальну групу", — сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, у "Динамо" з'явився новий тренер — що про нього відомо.

Українського форварда Артема Довбика побили на тренуванні "Жирони".

"Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби.

Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби.

Сергій Ребров обрав суперника для збірної України перед кваліфікацією на Євро-2024.

футбол
Динамо
Андрій Ярмоленко
УПЛ
травма

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