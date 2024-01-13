Ярмоленко рассказал, когда будет готов вернуться
Правый вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам. Правда, пока не в общей группе.
Об этом Ярмоленко рассказал в комментарии порталу Dynamo.kiev.ua.
Когда ждать Ярмоленко
Футболисты "Динамо" прошли первое в году медобследование и провели тренировку. Впервые за длительный период с командой был Ярмоленко, наконец залечивший свою тяжелую травму колена.
Футболист, который с октября лечился, отметил, что в тренировочном процессе работает индивидуально — тренеры дали ему беговую работу в манеже.
Ярмоленко ожидает, что во время первой половины сборов в Турции также будет работать индивидуально, а затем вернется в общую группу и будет готов на вторую половину чемпионата.
"Вышел из отпуска вместе со всеми. Вчера у нас была первая в этом году тренировка, но я только приступил к беговой работе, поэтому занимался отдельно от команды, в манеже.
В течение первой половины сбора в Турции я также продолжу тренироваться индивидуально, и только потом должен уже вернуться в общую группу", — сказал Ярмоленко.
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