Ярмоленко рассказал, когда будет готов вернуться

Андрей Ярмоленко на медобследовании в одной из столичных клиник. Фото: "Динамо" Киев

Правый вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам. Правда, пока не в общей группе.

Об этом Ярмоленко рассказал в комментарии порталу Dynamo.kiev.ua.

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Андрей Ярмоленко на медобследовании в одной из столичных клиник. Фото: "Динамо" Киев

Когда ждать Ярмоленко

Футболисты "Динамо" прошли первое в году медобследование и провели тренировку. Впервые за длительный период с командой был Ярмоленко, наконец залечивший свою тяжелую травму колена.

Футболист, который с октября лечился, отметил, что в тренировочном процессе работает индивидуально — тренеры дали ему беговую работу в манеже.

Ярмоленко ожидает, что во время первой половины сборов в Турции также будет работать индивидуально, а затем вернется в общую группу и будет готов на вторую половину чемпионата.

"Вышел из отпуска вместе со всеми. Вчера у нас была первая в этом году тренировка, но я только приступил к беговой работе, поэтому занимался отдельно от команды, в манеже.

В течение первой половины сбора в Турции я также продолжу тренироваться индивидуально, и только потом должен уже вернуться в общую группу", — сказал Ярмоленко.

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