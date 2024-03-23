Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ярмоленко відновився від травми та знову забиває arrow

Ярмоленко відновився від травми та знову забиває

23 березня 2024 21:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ярмоленко відновився від травми та знову забиває
Андрій Ярмоленко. Фото: Динамо
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Андрій Ярмоленко повернувся на поле після важкої травми та взяв участь у товариському матчі, яким "Динамо" заповнило паузу в УПЛ пов’язану з матчами збірних. Вінгер відзначився дублем у воротах команди  "Денгофф" із Денихівки, який грає в Кубку України серед Аматорів.

Про це написали на офіційному сайті "Динамо", передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Підопічні Олександра Шовковського, виступаючи комбінованим складом із залученням гравців молодіжної команди, перемогли – 4:2, причому всі голи забивалися в першому таймі. 

Забивали ще Діалло та Андрієвський

Окрім дублю Ярмоленко забивали Діалло та Андрієвський з пенальті.

"Динамо" (Київ) – "Денгофф" (Денихівка) – 4:2

"Динамо" (стартовий склад): Моргун, Балаба, Біловар, Сирота, Дубінчак, Андрієвський, Шепелєв, Кабаєв, Діалло, Ярмоленко, Беніто.

На заміну виходили: Котуха, Осипенко, Пашко.

Голи у динамівців: Ярмоленко-2, Діалло (з пенальті), Андрієвський (з пенальті).

Нагадаємо, що найближчий офіційний матч "Динамо" проведе 31 березня, коли в рамках 22-го туру УПЛ зіграє на виїзді з полтавською "Ворсклою".

Нагадаємо, Хабі Алонсо обирає нову команду — у списку три топклуби.

Марта Костюк знялася з турніру в Маямі безпосередньо у день матчу.

Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо.

Український футбольний клуб підписав близнюка Аквамена.

Тренер "Чорноморця" зробив першу заяву після втечі до США.

Динамо
Андрій Ярмоленко
УПЛ
Олександр Шовковський
Самба Діалло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

16 березня 2024

17:15Голова МВС України розказав, що було ціллю окупантів в Одесі