Ярмоленко відновився від травми та знову забиває

Андрій Ярмоленко. Фото: Динамо

Андрій Ярмоленко повернувся на поле після важкої травми та взяв участь у товариському матчі, яким "Динамо" заповнило паузу в УПЛ пов’язану з матчами збірних. Вінгер відзначився дублем у воротах команди "Денгофф" із Денихівки, який грає в Кубку України серед Аматорів.

Про це написали на офіційному сайті "Динамо", передає Новини.LIVE.

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Забивали ще Діалло та Андрієвський

Окрім дублю Ярмоленко забивали Діалло та Андрієвський з пенальті.

"Динамо" (Київ) – "Денгофф" (Денихівка) – 4:2

"Динамо" (стартовий склад): Моргун, Балаба, Біловар, Сирота, Дубінчак, Андрієвський, Шепелєв, Кабаєв, Діалло, Ярмоленко, Беніто.

На заміну виходили: Котуха, Осипенко, Пашко.

Голи у динамівців: Ярмоленко-2, Діалло (з пенальті), Андрієвський (з пенальті).

Нагадаємо, що найближчий офіційний матч "Динамо" проведе 31 березня, коли в рамках 22-го туру УПЛ зіграє на виїзді з полтавською "Ворсклою".

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