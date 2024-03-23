Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ярмоленко восстановился от травмы и снова забивает arrow

Ярмоленко восстановился от травмы и снова забивает

23 марта 2024 21:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ярмоленко восстановился от травмы и снова забивает
Андрей Ярмоленко. Фото: Динамо
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Андрей Ярмоленко вернулся на поле после тяжелой травмы и принял участие в товарищеском матче, которым "Динамо" заполнило паузу в УПЛ, связанную с матчами сборных. Вингер отметился дублем в воротах команды "Денгофф" из Дениховки, играющего в Кубке Украины среди Аматоров.

Об этом написали на официальном сайте "Динамо", передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Подопечные Александра Шовковского, выступая комбинированным составом с привлечением игроков молодежной команды, победили — 4:2, причем все голы забивались в первом тайме.

Забивали еще Диалло и Андриевский

Кроме дубля Ярмоленко забивали Диалло и Андриевский с пенальти.

"Динамо" (Киев) – "Денгофф" (Дениховка) – 4:2

"Динамо" (стартовый состав): Моргун, Балаба, Беловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Кабаев, Диалло, Ярмоленко, Бенито.

На замену выходили: Котуха, Осипенко, Паша.

Голы у динамовцев: Ярмоленко-2, Диалло (с пенальти), Андриевский (с пенальти).

Напомним, что ближайший официальный матч "Динамо" проведет 31 марта, когда в рамках 22-го тура УПЛ сыграет на выезде с полтавской "Ворсклой".

Напомним, Хаби Алонсо выбирает новую команду — в списке три топ-клуба.

Марта Костюк снялась с турнира в Майами непосредственно в день матча.

Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Украинский футбольный клуб подписал близнеца Аквамена.

Тренер "Черноморца" сделал первое заявление после побега в США.

Динамо
Андрей Ярмоленко
УПЛ
Александр Шовковский
Самба Диалло

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

16 марта 2024

17:15Глава МВД Украины рассказал, что было целью оккупантов в Одессе