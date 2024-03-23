Ярмоленко восстановился от травмы и снова забивает

Андрей Ярмоленко. Фото: Динамо

Андрей Ярмоленко вернулся на поле после тяжелой травмы и принял участие в товарищеском матче, которым "Динамо" заполнило паузу в УПЛ, связанную с матчами сборных. Вингер отметился дублем в воротах команды "Денгофф" из Дениховки, играющего в Кубке Украины среди Аматоров.

Об этом написали на официальном сайте "Динамо", передает Новини.LIVE.

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Забивали еще Диалло и Андриевский

Кроме дубля Ярмоленко забивали Диалло и Андриевский с пенальти.

"Динамо" (Киев) – "Денгофф" (Дениховка) – 4:2

"Динамо" (стартовый состав): Моргун, Балаба, Беловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Кабаев, Диалло, Ярмоленко, Бенито.

На замену выходили: Котуха, Осипенко, Паша.

Голы у динамовцев: Ярмоленко-2, Диалло (с пенальти), Андриевский (с пенальти).

Напомним, что ближайший официальный матч "Динамо" проведет 31 марта, когда в рамках 22-го тура УПЛ сыграет на выезде с полтавской "Ворсклой".

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