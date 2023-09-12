Ярмоленко забив 46 м'яч за Україну: рекорд Шевченка дуже близько
У Мілані збірна України в рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2024 грає проти Італії. Пряма онлайн трансляція матчу доступна на нашому сайті.
Після першого тайму італійці ведуть із рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.
У групі C Італія та Україна конкурують за друге місце. У України до гри було 7 очок у чотирьох матчах, а в Італії 4 бали у трьох іграх.
ANDRIY YARMOLENKO GOAL 1-2 UKRAINE!! #Euro2024Qualifiers pic.twitter.com/Ov7IPZfggs— Daily Dose Football (@footblaze) September 12, 2023
Ярмоленко близький до рекорду
Правий вінгер збірної України Ярмоленко на 42-й хвилині зробив рахунок 1:2.
Після суєти та помилки захисників м'яч у їхній воротарській відлетів на Ярмоленка, який забивав у порожні ворота.
Для Ярмоленка цей забитий м'яч став 46-м у 116 матчах. Наразі бомбардирський рекорд у Андрія Шевченка — 48 голів у 111 іграх.
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