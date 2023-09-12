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Ярмоленко забив 46 м'яч за Україну: рекорд Шевченка дуже близько

12 вересня 2023 23:01
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Агабекян Карен
редактор
Ярмоленко забив 46 м'яч за Україну: рекорд Шевченка дуже близько
Андрій Ярмоленко. Фото: REUTERS/Claudia Greco
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Мілані збірна України в рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2024 грає проти Італії. Пряма онлайн трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Після першого тайму італійці ведуть із рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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У групі C Італія та Україна конкурують за друге місце. У України до гри було 7 очок у чотирьох матчах, а в Італії 4 бали у трьох іграх.

Ярмоленко близький до рекорду

Правий вінгер збірної України Ярмоленко на 42-й хвилині зробив рахунок 1:2.

Після суєти та помилки захисників м'яч у їхній воротарській відлетів на Ярмоленка, який забивав у порожні ворота.

Для Ярмоленка цей забитий м'яч став 46-м у 116 матчах. Наразі бомбардирський рекорд у Андрія Шевченка — 48 голів у 111 іграх.

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