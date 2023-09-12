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Ярмоленко забил 46-й мяч за Украину: рекорд Шевченко очень близко

12 сентября 2023 23:01
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Агабекян Карен
редактор
Ярмоленко забил 46-й мяч за Украину: рекорд Шевченко очень близко
Андрей Ярмоленко. Фото: REUTERS/Claudia Greco
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Милане сборная Украины в рамках квалификации чемпионата Европы-2024 играет против Италии. Прямая онлайн трансляция матча доступна на нашем сайте.

После первого тайма итальянцы ведут со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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В группе C Италия и Украина конкурируют за второе место. У Украины до игры было 7 очков в четырех матчах, а у Италии 4 балла в трех играх.

Ярмоленко близок к рекорду

Правый вингер сборной Украины Ярмоленко на 42-й минуте сделал счет 1:2.

После суеты и ошибки защитников мяч в их вратарской отлетел на Ярмоленко, который забивал в пустые ворота.

Для Ярмоленко этот забитый мяч стал 46-м в 116 матчах. Сейчас бомбардирский рекорд у Андрея Шевченко — 48 голов в 111 играх.

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