Ярмоленко забил 46-й мяч за Украину: рекорд Шевченко очень близко

Андрей Ярмоленко. Фото: REUTERS/Claudia Greco

В Милане сборная Украины в рамках квалификации чемпионата Европы-2024 играет против Италии. Прямая онлайн трансляция матча доступна на нашем сайте.

После первого тайма итальянцы ведут со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ярмоленко близок к рекорду

Правый вингер сборной Украины Ярмоленко на 42-й минуте сделал счет 1:2.

После суеты и ошибки защитников мяч в их вратарской отлетел на Ярмоленко, который забивал в пустые ворота.

Для Ярмоленко этот забитый мяч стал 46-м в 116 матчах. Сейчас бомбардирский рекорд у Андрея Шевченко — 48 голов в 111 играх.

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