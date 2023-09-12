Ярмоленко забил 46-й мяч за Украину: рекорд Шевченко очень близко
В Милане сборная Украины в рамках квалификации чемпионата Европы-2024 играет против Италии. Прямая онлайн трансляция матча доступна на нашем сайте.
После первого тайма итальянцы ведут со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.
В группе C Италия и Украина конкурируют за второе место. У Украины до игры было 7 очков в четырех матчах, а у Италии 4 балла в трех играх.
ANDRIY YARMOLENKO GOAL 1-2 UKRAINE!!#Euro2024Qualifiers pic.twitter.com/Ov7IPZfggs— Daily Dose Football (@footblaze) September 12, 2023
Ярмоленко близок к рекорду
Правый вингер сборной Украины Ярмоленко на 42-й минуте сделал счет 1:2.
После суеты и ошибки защитников мяч в их вратарской отлетел на Ярмоленко, который забивал в пустые ворота.
Для Ярмоленко этот забитый мяч стал 46-м в 116 матчах. Сейчас бомбардирский рекорд у Андрея Шевченко — 48 голов в 111 играх.
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