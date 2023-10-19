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Ярмолюк готовий дебютувати у "Брентфорді" — тренер похвалив українця

19 жовтня 2023 15:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмолюк готовий дебютувати у "Брентфорді" — тренер похвалив українця
Єгор Ярмолюк у "Брентфорді". Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Брентфорда" Томас Франк прокоментував перспективи українського форварда Єгора Ярмолюка у команді.

Молодий футболіст скоро зможе дебютувати в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє The Athletic.

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Єгор Ярмолюк перейшов до "Брентфорда" з "Дніпра-1" влітку 2022 року, після чого був зарахований до молодіжної команди "бджіл". Тренери та спортивні експерти хвалять українця за самовіддачу та віддають належне його техніці, проте форвард поки що так і не встиг дебютувати в АПЛ.

Ярмолюк зіграє у Прем'єр-лізі

Наставник "Брентфорда" Томас Франк пообіцяв, що найближчим часом мрія молодого українця здійсниться. На думку тренера, Єгор Ярмолюк набрав гарну форму і значно просунувся у тому, щоб стати частиною ігрової схеми команди.

Єгор Ярмолюк
Єгор Ярмолюк у збірній України. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

На думку Франка, велику роль відіграв той факт, що Ярмолюк повноцінно готувався до нового сезону у складі "бджіл". Наставник оцінив роботу українця на тренуваннях та у матчах за молодіжну команду.

"Він дуже хороший у пресингу, дуже непоступливий футболіст, а його технічні здібності хороші з погляду передач. Мені подобається стиль гри Ярмолюка. Було таке, що я вже думав випустити його на заміну в Прем'єр-лізі. З різних причин цього не сталося, Але незабаром його дебют відбудеться", — пообіцяв Томас Франк.

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