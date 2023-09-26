Ярмолюк розповів, як Зінченко та Миколенко допомагають йому в Англії

Єгор Ярмолюк на базі Брентфорда. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Форвард молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк розповів про адаптацію в англійському "Брентфорді" та цілі на найближчий сезон. Футболіст вчить мову та посилено працює на тренуваннях.

Ярмолюк спілкується з іншими українцями із команд АПЛ, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Tribuna.com.

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Минулого літа Єгор Ярмолюк перейшов до "Брентфорда" з "Дніпра-1" за півтора мільйона євро. Через рік 19-річний форвард продовжив контракт з англійським клубом ще на п'ять сезонів. Цілий сезон Ярмолюк відіграв за дубль "Брентфорда", але зараз його переведено в основу "бджіл". Українець чекає на можливість дебютувати в матчі АПЛ.

Ярмолюк та Миколенко. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Англійська мова, дебют та Зінченко

Молодий форвард спочатку хотів переїхати в одну з англійських команд, але не міг повірити у своє щастя, коли отримав пропозицію від "Брентфорда". Ярмолюк досі перебуває під враженням від організації тренувань на базі команди. За його словами, дуже багато уваги приділяється тактичній грамотності футболістів.

Ярмолюк уже дебютував за "Брентфорд" у Кубку ліги. Єгор запевнив, що запам'ятає ті емоції на все життя. Заповнений стадіон гнав гравців уперед і українець насолоджувався кожною хвилиною, яку він провів на полі.

Форвард значно підвищив свій рівень англійської, у нього досі по чотири уроки на тиждень. З тренером, партнерами по команді та персоналом бази "Брентфорда" він розмовляє англійською мовою.

Єгор Ярмолюк спілкується з іншими українцями в Англії, особливо з Віталієм Миколенком ("Евертон") та Іллею Забарним ("Борнмут"), а Олександр Зінченко ("Арсенал") є прикладом для молодого гравця. Віцекапітан збірної України дає Ярмолюку корисні поради та закликає постійно вдосконалювати не лише гру, а й рівень володіння англійською мовою.

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