Ярмолюк рассказал, как Зинченко и Миколенко помогают ему в Англии

Егор Ярмолюк на базе "Брентфорда". Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Форвард молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк рассказал об адаптации в английском "Брентфорде" и целях на ближайший сезон. Футболист учит язык и усиленно работает на тренировках.

Ярмолюк общается с другими украинцами из команд АПЛ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tribuna.com.

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Прошлым летом Егор Ярмолюк перешел в "Брентфорд" из "Днепра-1" за полтора миллионов евро. Год спустя 19-летний форвард продлил контракт с английским клубом еще на пять сезонов. Целый сезон Ярмолюк отыграл за дубль "Брентфорда", но сейчас он переведен в основу "пчел". Украинец ждет возможность дебютировать в матче АПЛ.

Ярмолюк и Миколенко. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Английский язык, дебют и Зинченко

Молодой форвард изначально хотел переехать в одну из английских команд, но не мог поверить в свое счастье, когда получил предложение от "Брентфорда". Ярмолюк до сих пор находится под впечатлением от организации тренировок на базе команды. По его словам, очень много внимания уделяется тактической грамотности футболистов.

Ярмолюк уже дебютировал за "Брентфорд" в Кубке лиги. Егор заверил, что запомнит те эмоции на всю жизнь. Заполненный стадион гнал игроков вперед, и украинец наслаждался каждой минутой, которую он провел на поле.

Форвард значительно повысил свой уровень английского, у него до сих пор по четыре урока в неделю. С тренером, партнерами по команде и персоналом базы "Брентфорда" он разговаривает на английском языке.

Егор Ярмолюк общается с другими украинцами в Англии, особенно с Виталием Миколенко ("Эвертон") и Ильей Забарным ("Борнмут"), а Александр Зинченко ("Арсенал") является примером для молодого игрока. Вице-капитан сборной Украины дает Ярмолюку полезные советы и призывает постоянно совершенствовать не только игру, но и уровень владения английским языком.

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