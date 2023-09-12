Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина U-21 с победы стартовала в отборе на чемпионат Европы arrow

Украина U-21 с победы стартовала в отборе на чемпионат Европы

12 сентября 2023 21:41
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украина U-21 с победы стартовала в отборе на чемпионат Европы
Сборная Украины U-21 по футболу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины U-21 стартовала в квалификации молодежного чемпионата Европы. Свой первый матч в отборе команда сыграла против Северной Ирландии.

Подопечным Унаи Мельгосы удалось выиграть со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Домашний матч молодежная сборная Украины провела в словацком Попраде.

У Мельгосы дебютная победа в официальном матче

Фаворитом матча была Украина, но с первых минут северные ирландцы дали понять, что легко не будет. Соперник Украины компактно выставил защитные редуты, в которых наша сборная часто застревала как в болоте.

Ирландцы уступали украинцам в скорости и технике, но в обороне они играли очень компактно и зачастую стерильное владение пользы украине не приносило.

Единственный мяч Украина забила на 70-й минуте. Получивший мяч в штрафной площадке Краснопер прикрыл его корпусом и отдал его назад на линию штрафной площадки, где Роман с помощью рикошета распечатал ворота — 1:0.

Пропустив мяч Северная Ирландии пошла отыгрываться, но Украина выстояла.

После финального свистка между украинцами и их соперниками была небольшая потасовка, после которой Батагов получил желтую карточку.

Отметим, что в первом матче с Мельгосой Украина в спарринге уступила Германии (0:2).

Вместе с Украиной и Северной Ирландией в группе играют Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург. В октябре команда Мельгосы сыграет против Люксембурга и Англии.

Напомним, Мудрик или Стерлинг уйдут из "Челси": когда это произойдет. 

Италия — Украина: букмекеры удивили коэффициентами на матч отбора Евро-2024. 

Футболист "Шахтера" может перейти в итальянский топ-клуб. 

Андрей Лунин нашел другой клуб: трансфер состоится в январе. 

Италия — Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз