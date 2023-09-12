Украина U-21 с победы стартовала в отборе на чемпионат Европы
Сборная Украины U-21 стартовала в квалификации молодежного чемпионата Европы. Свой первый матч в отборе команда сыграла против Северной Ирландии.
Подопечным Унаи Мельгосы удалось выиграть со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Домашний матч молодежная сборная Украины провела в словацком Попраде.
У Мельгосы дебютная победа в официальном матче
Фаворитом матча была Украина, но с первых минут северные ирландцы дали понять, что легко не будет. Соперник Украины компактно выставил защитные редуты, в которых наша сборная часто застревала как в болоте.
Ирландцы уступали украинцам в скорости и технике, но в обороне они играли очень компактно и зачастую стерильное владение пользы украине не приносило.
Единственный мяч Украина забила на 70-й минуте. Получивший мяч в штрафной площадке Краснопер прикрыл его корпусом и отдал его назад на линию штрафной площадки, где Роман с помощью рикошета распечатал ворота — 1:0.
Пропустив мяч Северная Ирландии пошла отыгрываться, но Украина выстояла.
После финального свистка между украинцами и их соперниками была небольшая потасовка, после которой Батагов получил желтую карточку.
Отметим, что в первом матче с Мельгосой Украина в спарринге уступила Германии (0:2).
Вместе с Украиной и Северной Ирландией в группе играют Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург. В октябре команда Мельгосы сыграет против Люксембурга и Англии.
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