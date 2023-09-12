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Україна U-21 з перемоги стартувала у відборі на чемпіонат Європи

12 вересня 2023 21:41
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Агабекян Карен
редактор
Україна U-21 з перемоги стартувала у відборі на чемпіонат Європи
Збірна України U-21 з футболу. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України U-21 стартувала у кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи. Свій перший матч у відборі команда зіграла проти Північної Ірландії.

Підопічні Унаї Мельгоси змогли виграти з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Фаворитом матчу була Україна, але з перших хвилин північні ірландці дали зрозуміти, що не буде легко. Суперник України компактно виставив захисні редути, в яких наша збірна часто застрягла, як у болоті.

Ірландці поступалися українцям у швидкості та техніці, але в обороні вони грали дуже компактно і найчастіше стерильне володіння користі українцям не приносило.

Єдиний м'яч Україна забила на 70 хвилині. Краснопьор, який отримав м'яч у штрафному майданчику, прикрив його корпусом і віддав його назад на лінію штрафного майданчика, де Роман за допомогою рикошету розпечатав ворота — 1:0.

Пропустивши м'яч Північна Ірландії пішла відіграватись, але Україна вистояла.

Після фінального свистка між українцями та їхніми суперниками була маленька сутичка, після якої Батагов отримав жовту картку.

Зазначимо, що у першому матчі з Мельгосою Україна у спарингу поступилася Німеччині (0:2).

Разом з Україною та Північною Ірландією у групі грають Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург. У жовтні команда Мельгоси зіграє проти Люксембургу та Англії.

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