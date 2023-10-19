Ярмолюк готов дебютировать в "Брентфорде" — тренер похвалил украинца

Егор Ярмолюк в "Брентфорде". Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Главный тренер английского "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал перспективы украинского форварда Егора Ярмолюка в команде.

Молодой футболист скоро сможет дебютировать в английской Премьер-лиге, сообщает The Athletic.

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Егор Ярмолюк перешел в "Брентфорд" из "Днепра-1" летом 2022 года, после чего был зачислен в молодежную команду "пчел". Тренеры и спортивные эксперты хвалят украинца за самоотдачу и отдают должное его технике, однако форвард пока так и не успел дебютировать в АПЛ.

Ярмолюк сыграет в Премьер-лиге

Наставник "Брентфорда" Томас Франк пообещал, что в ближайшее время мечта молодого украинца исполнится. По мнению тренера, Егор Ярмолюк набрал хорошую форму и значительно продвинулся в том, чтобы стать частью игровой схемы команды.

Егор Ярмолюк в сборной Украины. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

По мнению Франка, большую роль сыграл тот факт, что Ярмолюк полноценно готовился к новому сезону в составе "пчел". Наставник оценил работу украинца на тренировках и в матчах за молодежную команду.

"Он очень хорош в прессинге, очень неуступчивый футболист, а его технические способности хороши с точки зрения передач. Мне нравится стиль игры Ярмолюка. Было такое, что я уже думал выпустить его на замену в Премьер-лиге. По разным причинам этого не произошло, но скоро его дебют состоится", — пообещал Томас Франк.

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