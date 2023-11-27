Ярмолюк встановив рекорд в АПЛ — відео найкращих моментів за участю українця

19-річний гравець "Брентфорда" Єгор Ярмолюк. Фото: twitter.com/BrentfordFC

В 13-му турі Англійської прем'єр-ліги "Брентфорд" програв лондонському "Арсеналу" з рахунком 0:1. З перших хвилин вперше зіграв український півзахисник господарів Єгор Ярмолюк.

Своїм виходом на поле українець увійшов в історію "Брентфорда", повідомив канал Zorya Londonsk.

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Ярмолюк увійшов в історію

Вихід Ярмолюка в стартовому складі "Брентфорда" став дебютним в його кар'єрі в АПЛ.

Також Ярмолюк увійшов в історію клубу, оскільки став наймолодшим гравцем, який виходив в основі клубу на матч в головному чемпіонаті Англії за останні 76 років.

Ярмолюк вийшов у стартовому складі "Брентфорда" у віці 19 років, 7 місяців і 26 днів.

Зазначимо, що Єгор провів в матчі проти "Арсеналу" 72 хвилини та не відзначався результативними діями. Цього сезону Ярмолюк провів за "Брентфорд" шість ігор.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 19-річного українця в 1 млн євро.

Наразі в турнірній таблиці Англійської прем’єр-ліги "Брентфорд" посідає 11 місце.

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