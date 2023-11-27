Ярмолюк встановив рекорд в АПЛ — відео найкращих моментів за участю українця
В 13-му турі Англійської прем'єр-ліги "Брентфорд" програв лондонському "Арсеналу" з рахунком 0:1. З перших хвилин вперше зіграв український півзахисник господарів Єгор Ярмолюк.
Своїм виходом на поле українець увійшов в історію "Брентфорда", повідомив канал Zorya Londonsk.
Ярмолюк увійшов в історію
Вихід Ярмолюка в стартовому складі "Брентфорда" став дебютним в його кар'єрі в АПЛ.
Також Ярмолюк увійшов в історію клубу, оскільки став наймолодшим гравцем, який виходив в основі клубу на матч в головному чемпіонаті Англії за останні 76 років.
Ярмолюк вийшов у стартовому складі "Брентфорда" у віці 19 років, 7 місяців і 26 днів.
Зазначимо, що Єгор провів в матчі проти "Арсеналу" 72 хвилини та не відзначався результативними діями. Цього сезону Ярмолюк провів за "Брентфорд" шість ігор.
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 19-річного українця в 1 млн євро.
Наразі в турнірній таблиці Англійської прем’єр-ліги "Брентфорд" посідає 11 місце.
Нагадаємо, "Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби.
Кар'єра Шапаренка опинилася під загрозою — лікар назвав причину.
"Шахтар" проти "Антверпена" — де і коли дивитися матч ЛЧ.
Бражко розповів, як Шовковський змінив гру "Динамо".
Анчелотті ухвалив рішення про майбутнє Луніна в мадридському "Реалі".
Читайте Новини.LIVE!