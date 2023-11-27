Ярмолюк установил рекорд в АПЛ — видео лучших моментов с участием украинца

19-летний игрок "Брентфорда" Егор Ярмолюк. Фото: twitter.com/BrentfordFC

В 13-м туре Английской премьер-лиги "Брентфорд" проиграл лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:1. С первых минут впервые сыграл украинский полузащитник хозяев Егор Ярмолюк.

Своим выходом на поле украинец вошел в историю "Брентфорда", сообщил канал Zorya Londonsk.

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Ярмолюк вошел в историю

Выход Ярмолюка в стартовом составе "Брентфорда" стал дебютным в его карьере в АПЛ.

Также Ярмолюк вошел в историю клуба, поскольку стал самым молодым игроком, выходившим в основе клуба на матч в главном чемпионате Англии за последние 76 лет.

Ярмолюк вышел в стартовом составе "Брентфорда" в возрасте 19 лет, 7 месяцев и 26 дней.

Отметим, что Егор провел в матче против "Арсенала" 72 минуты и не отличался результативными действиями. В этом сезоне Ярмолюк провел за "Брентфорд" шесть игр.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 19-летнего украинца в 1 млн евро.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги "Брентфорд" занимает 11 место.

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