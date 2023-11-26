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Ярмолюк відреагував на першу появу в старті в АПЛ

26 листопада 2023 11:30
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Агабекян Карен
редактор
Ярмолюк відреагував на першу появу в старті в АПЛ
Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 13-го туру АПЛ проти "Арсеналу" український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк вперше вийшов у стартовому складі. Матч завершився перемогою "канонірів".

Після матчу Ярмолюк розповів пресслужбі "Брентфорда" про свої емоції.

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За словами Ярмолюка, його переповнюють неймовірні емоції, але розчаровує відсутність набраних очок.

Футболіст розповів, що команда хотіла піймати "Арсенал" на контратаках, але не вийшло. Натомість Кай Хаверц приніс лондонцям перемогу в кінці матчу.

"Про свій вихід в стартовому складі дізнався напередодні перед тренуванням. Томас Франк повідомив мені й трохи здивував. Не міг у це повірити. Тренер просто попросив мене грати так, як я вмію, та показати найкращу свою версію", — сказав гравець.

Ярмолюк зазначив, що багато працював заради попадання в основну команду й подякував тренеру команди В, який йому сильно допоміг та допомагає й досі.

Зазначимо, що Єгор провів на полі 72 хвилини і не відзначався результативними діями.

Цього сезону Ярмолюк провів за "Брентфорд" шість матчів.

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