Ярмолюк відреагував на першу появу в старті в АПЛ

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк. Фото: скриншот

У матчі 13-го туру АПЛ проти "Арсеналу" український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк вперше вийшов у стартовому складі. Матч завершився перемогою "канонірів".

Після матчу Ярмолюк розповів пресслужбі "Брентфорда" про свої емоції.

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💬 "It was an unbelievable feeling for me. Thomas just asked me to play and be myself"



Congratulations on a first #PL start, Yehor 🙌@pensionbee | #BREARS pic.twitter.com/pAI2Kmt7oM — Brentford FC (@BrentfordFC) November 25, 2023

Українець раніше регулярно виходив на заміни

За словами Ярмолюка, його переповнюють неймовірні емоції, але розчаровує відсутність набраних очок.

Футболіст розповів, що команда хотіла піймати "Арсенал" на контратаках, але не вийшло. Натомість Кай Хаверц приніс лондонцям перемогу в кінці матчу.

"Про свій вихід в стартовому складі дізнався напередодні перед тренуванням. Томас Франк повідомив мені й трохи здивував. Не міг у це повірити. Тренер просто попросив мене грати так, як я вмію, та показати найкращу свою версію", — сказав гравець.

Ярмолюк зазначив, що багато працював заради попадання в основну команду й подякував тренеру команди В, який йому сильно допоміг та допомагає й досі.

Зазначимо, що Єгор провів на полі 72 хвилини і не відзначався результативними діями.

Цього сезону Ярмолюк провів за "Брентфорд" шість матчів.

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