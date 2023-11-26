Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ярмолюк отреагировал на первое появление в старте в АПЛ arrow

Ярмолюк отреагировал на первое появление в старте в АПЛ

26 ноября 2023 11:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ярмолюк отреагировал на первое появление в старте в АПЛ
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 13-го тура АПЛ против "Арсенала" украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк впервые вышел в стартовом составе. Матч завершился победой "канониров".

После матча Ярмолюк рассказал пресс-службе "Брентфорда" о своих эмоциях.

Читайте также:

Украинец раньше регулярно выходил на замены

По словам Ярмолюка, его переполняют невероятные эмоции, но разочаровывает отсутствие набранных очков.

Футболист рассказал, что команда хотела поймать Арсенал на контратаках, но не получилось. Кай Хаверц принес лондонцам победу в конце матча.

"О своем выходе в стартовом составе узнал перед тренировкой. Томас Франк сообщил мне и немного удивил. Не мог в это поверить. Тренер просто попросил меня играть так, как я умею, и показать лучшую свою версию", — сказал игрок.

Ярмолюк отметил, что много работал ради попадания в основную команду и поблагодарил тренера команды В, который ему сильно помог и помогает до сих пор.

Отметим, что Егор провел на поле 72 минуты и не отличался результативными действиями.

В этом сезоне Ярмолюк провел за "Брентфорд" шесть матчей.

Напомним, "Эвертон" может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель.

Довбик рассказал, как испанцы относятся к войне в Украине.

Роналду снова удивляет — шедевральный гол и новый рекорд.

Ломаченко выбрал соперника для следующего боя — что известно.

Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике.

Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме