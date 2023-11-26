Ярмолюк отреагировал на первое появление в старте в АПЛ

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк. Фото: скриншот

В матче 13-го тура АПЛ против "Арсенала" украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк впервые вышел в стартовом составе. Матч завершился победой "канониров".

После матча Ярмолюк рассказал пресс-службе "Брентфорда" о своих эмоциях.

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По словам Ярмолюка, его переполняют невероятные эмоции, но разочаровывает отсутствие набранных очков.

Футболист рассказал, что команда хотела поймать Арсенал на контратаках, но не получилось. Кай Хаверц принес лондонцам победу в конце матча.

"О своем выходе в стартовом составе узнал перед тренировкой. Томас Франк сообщил мне и немного удивил. Не мог в это поверить. Тренер просто попросил меня играть так, как я умею, и показать лучшую свою версию", — сказал игрок.

Ярмолюк отметил, что много работал ради попадания в основную команду и поблагодарил тренера команды В, который ему сильно помог и помогает до сих пор.

Отметим, что Егор провел на поле 72 минуты и не отличался результативными действиями.

В этом сезоне Ярмолюк провел за "Брентфорд" шесть матчей.

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