Ястремська перемогла Стародубцеву у Брісбені — Калініна та Костюк на підході

Даяна Ястремська. Фото: Instagram

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в основний раунд змагань в австралійському Брісбені. Українка стартувала з перемоги над представницею Тайбея Се Шувей, а ділі була сильніше за співвітчизницю Юлію Стародубцеву.

Подробиці матчу та коли чекати старту інших українок, в матеріалі Новини.LIVE.

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Українські тенісистки провели на корті півтори години. У другому сеті Ястремська взяла медичну перерву при рахунку 3:0 на користь Стародубцева, після чого виграла шість геймів поспіль.

Стародубцева втретє виступила у кваліфікації змагань рівня Туру. У серпні вона поступилася на старті відбору на Відкритому чемпіонаті США, а у вересні зазнала поразки у першому раунді кваліфікації турніру WTA 500 у Сан-Дієго.

Потенційні Ястремські суперниці в основі: Даніель Коллінс, Клара Бюрель, Вікторія Томова, Лінда Носкова, Дар'я Севілл або Кімберлі Біррелл.

Коли стартують Калініна та Костюк

Ангеліна Калініна (№28) отримала 12-й номер посіву та пропускає перше коло. Суперниця українки визначиться у матчі між тенісисткою з кваліфікації та француженкою Діан Паррі (№79 WTA).

Марта Костюк, 39-й номер WTA у стартовому колі зустрінеться з Аною Богдан із Румунії (№69 WTA). Тенісистки раніше не грали одна проти одної.

Переможниця цього матчу у наступному раунді зіграє проти десятої сіяної Дар'ї Касаткіної (№18 WTA).

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