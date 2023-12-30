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Ястремська перемогла Стародубцеву у Брісбені — Калініна та Костюк на підході

30 грудня 2023 10:35
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Ястремська перемогла Стародубцеву у Брісбені — Калініна та Костюк на підході
Даяна Ястремська. Фото: Instagram
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в основний раунд змагань в австралійському Брісбені. Українка стартувала з перемоги над представницею Тайбея Се Шувей, а ділі була сильніше за співвітчизницю Юлію Стародубцеву.

Подробиці матчу та коли чекати старту інших українок, в матеріалі Новини.LIVE.

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Українські тенісистки провели на корті півтори години. У другому сеті Ястремська взяла медичну перерву при рахунку 3:0 на користь Стародубцева, після чого виграла шість геймів поспіль.

Стародубцева втретє виступила у кваліфікації змагань рівня Туру. У серпні вона поступилася на старті відбору на Відкритому чемпіонаті США, а у вересні зазнала поразки у першому раунді кваліфікації турніру WTA 500 у Сан-Дієго.

Потенційні Ястремські суперниці в основі: Даніель Коллінс, Клара Бюрель, Вікторія Томова, Лінда Носкова, Дар'я Севілл або Кімберлі Біррелл.

Коли стартують Калініна та Костюк

Ангеліна Калініна (№28) отримала 12-й номер посіву та пропускає перше коло. Суперниця українки визначиться у матчі між тенісисткою з кваліфікації та француженкою Діан Паррі (№79 WTA).

Марта Костюк, 39-й номер WTA у стартовому колі зустрінеться з Аною Богдан із Румунії (№69 WTA). Тенісистки раніше не грали одна проти одної. 

Переможниця цього матчу у наступному раунді зіграє проти десятої сіяної Дар'ї Касаткіної (№18 WTA).

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