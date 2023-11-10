Ястремська погрожує росіянкам — тенісистка зробила жорстку заяву

Даяна Ястремська відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Відома українська спортсменка Даяна Ястремська розкритикувала Жіночу тенісну асоціацію (WTA) за позицію щодо росіян. Вона не має наміру виходити на корт і грати проти представників цієї країни.

Ястремська пояснила свою позицію щодо росіян в інтерв'ю "Великому тенісу України".

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Даяна Ястремська готується до Кубка Біллі Джин Кінг, на якому Україна зіграє проти Нідерландів. Перед стартом тенісної першості одеситка висунула претензії WTA і заявила, що керівництво асоціації давно забуло про війну в Україні.

Тенісистки Ястремська та Калініна. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Ястремська розкритикувала WTA

Відповідаючи на запитання щодо позиції асоціації з приводу російських тенісистів, 23-річна Даяна Ястремська зізналася, що ця ситуація довела її до відчаю. За словами спортсменки, багато російських тенісистів підтримують політику Володимира Путіна. Ястремська неодноразово звертала на це увагу WTA. Їй обіцяли розібратися у ситуації, але жодного разу не виконали ці обіцянки.

Даяна заявила, що не миритиметься з таким станом справ і не збирається мовчати. Росіян багато майже у всіх видах спорту, що ставить під сумнів принцип об'єднувати людей у всьому світі. Спорт загалом і теніс зокрема стають майданчиком для заяв, а значить зброєю для росіян.

"Якщо я граю проти росіянок, то я думаю про те, що хотіла б мати при собі пістолет. Уявіть собі, що на вас напали й вам доводиться виходити на корт із представником цієї країни. Що б ви відчували, знаючи, що у вашій країні загинуло багато людей? В Україні відбувається геноцид. Не справедливо, що я маю грати з росіянами", — розповіла Даяна Ястремська.

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