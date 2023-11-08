Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Світоліна відповіла, чи виступить на Australian Open arrow

Світоліна відповіла, чи виступить на Australian Open

8 листопада 2023 12:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна відповіла, чи виступить на Australian Open
Еліна Світоліна на Олімпіаді в Токіо. Фото: instagram.com/elisvitolina/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома українська спортсменка Еліна Світоліна розповіла про плани повернення на корт. Тенісистка має намір відновитися від травми до кінця року.

Світоліна пошкодила ногу кілька місяців тому, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Після Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) Еліна Світоліна (№25 WTA) взяла паузу та присвятила час відновленню від травми. Тенісистка проводить багато часу із сім'єю та не форсує терміни лікування. Водночас 29-річна Світоліна присвячує багато часу роботі як амбасадорка United24.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна в Ірпені. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Повернення Світоліної

Останнім турніром тенісистки став US Open. Наприкінці літа Еліна дійшла до третього кола, але поступилася американці Джесіці Пегулі. На тій першості українка виступила із травмою ноги.

Вже за кілька днів Еліна Світоліна повернеться до тренувань. Вона має намір виступити на Australian Open у січні 2024 року. Але поки що тенісистка не знає, чи стане Відкритий чемпіонат Австралії її першим турніром після травми. Не виключено, що українка встигне взяти участь ще у якійсь першості.

Нагадаємо, Миколенко чекає трансфер до однієї з найкращих команд Італії. 

Динамо може очолити колишній колега наставника "Шахтаря". 

Караваєв розповів, як "Динамо" відреагувало на призначення нового капітана.  

Буяльський розповів, як насправді в "Динамо" ставилися до Луческу. 

Довбик встановив унікальне досягнення у чемпіонаті Іспанії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі