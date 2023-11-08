Світоліна відповіла, чи виступить на Australian Open

Еліна Світоліна на Олімпіаді в Токіо. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Відома українська спортсменка Еліна Світоліна розповіла про плани повернення на корт. Тенісистка має намір відновитися від травми до кінця року.

Світоліна пошкодила ногу кілька місяців тому, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".

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Після Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) Еліна Світоліна (№25 WTA) взяла паузу та присвятила час відновленню від травми. Тенісистка проводить багато часу із сім'єю та не форсує терміни лікування. Водночас 29-річна Світоліна присвячує багато часу роботі як амбасадорка United24.

Еліна Світоліна в Ірпені. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Повернення Світоліної

Останнім турніром тенісистки став US Open. Наприкінці літа Еліна дійшла до третього кола, але поступилася американці Джесіці Пегулі. На тій першості українка виступила із травмою ноги.

Вже за кілька днів Еліна Світоліна повернеться до тренувань. Вона має намір виступити на Australian Open у січні 2024 року. Але поки що тенісистка не знає, чи стане Відкритий чемпіонат Австралії її першим турніром після травми. Не виключено, що українка встигне взяти участь ще у якійсь першості.

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