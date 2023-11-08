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Свитолина ответила, выступит ли на Australian Open

8 ноября 2023 12:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина ответила, выступит ли на Australian Open
Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио. Фото: instagram.com/elisvitolina/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная украинская спортсменка Элина Свитолина рассказала о планах во возвращению на корт. Теннисистка намерена восстановиться от травмы до конца года. 

Свитолина повредила ногу несколько месяцев назад, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспильне Спорт". 

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После Открытого чемпионата США по теннису (US Open) Элина Свитолина (№25 WTA) взяла паузу и посвятила время восстановлению после травмы. Теннисистка проводит много времени с семьей и не форсирует сроки лечения. В это же время 29-летняя Свитолина посвящает много времени работе в качестве посла United24. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина в Ирпене. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Возвращение Свитолиной 

Последним турниром теннисистки стал US Open. В конце лета Элина дошла до третьего круга, но уступила американке Джессике Пегуле. На том первенстве украинка выступила с травмой ноги. 

Уже через несколько дней Элина Свитолина вернется к тренировкам. Она собирается выступить на Australian Open в январе 2024 года. Но пока теннисистка не знает, станет ли Открытый чемпионат Австралии ее первым турниром после травмы. Не исключено, что украинка успеет принять участие еще в каком-нибудь первенстве. 

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