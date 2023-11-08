Свитолина ответила, выступит ли на Australian Open
Известная украинская спортсменка Элина Свитолина рассказала о планах во возвращению на корт. Теннисистка намерена восстановиться от травмы до конца года.
Свитолина повредила ногу несколько месяцев назад, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспильне Спорт".
После Открытого чемпионата США по теннису (US Open) Элина Свитолина (№25 WTA) взяла паузу и посвятила время восстановлению после травмы. Теннисистка проводит много времени с семьей и не форсирует сроки лечения. В это же время 29-летняя Свитолина посвящает много времени работе в качестве посла United24.
Возвращение Свитолиной
Последним турниром теннисистки стал US Open. В конце лета Элина дошла до третьего круга, но уступила американке Джессике Пегуле. На том первенстве украинка выступила с травмой ноги.
Уже через несколько дней Элина Свитолина вернется к тренировкам. Она собирается выступить на Australian Open в январе 2024 года. Но пока теннисистка не знает, станет ли Открытый чемпионат Австралии ее первым турниром после травмы. Не исключено, что украинка успеет принять участие еще в каком-нибудь первенстве.
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