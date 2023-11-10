Ястремская угрожает россиянкам — теннисистка сделала жесткое заявление

Даяна Ястремская отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Известная украинская спортсменка Даяна Ястремская раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) за позицию в отношении россиян. Она не собирается выходить на корт и играть против представителей этой страны.

Ястремская объяснила свою позицию в отношении россиян в интервью "Большому теннису Украины".

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Теннисистки Ястремская и Калинина. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Ястремская раскритиковала WTA

Отвечая на вопрос о позиции ассоциации в отношении российских теннисистов, 23-летняя Даяна Ястремская призналась, что эта ситуация довела ее до отчаяния. По словам спортсменки, многие российские теннисисты поддерживают политику Владимира Путина. Ястремская неоднократно обращала на это внимание WTA. Ей обещали разобраться в ситуации, но ни разу не выполнили эти обещания.

Даяна заявила, что не будет мириться с таким положением дел и не собирается молчать. Россиян много почти во всех видах спорта, что ставит под сомнение принцип объединять людей по всему миру. Спорт в целом и теннис в частности становятся площадкой для заявлений, а значит оружием для россиян.

"Если я играю против россиянок, то я думаю о том, что хотела бы иметь при себе пистолет. Представьте себе, что на вас напали и вам приходится выходить на корт с представителем этой страны. Что бы вы чувствовали, зная, что в вашей стране погибло много людей? В Украине происходит геноцид. Не справедливо, что я должна играть с россиянами", — рассказала Даяна Ястремская.

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