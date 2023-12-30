Ястремская победила Стародубцеву в Брисбене — Калинина и Костюк на подходе

Даяна Ястремская. Фото: Instagram

Украинская теннисистка Дайана Ястремская вышла в основной раунд соревнований в австралийском Брисбене. Украинка стартовала с победы над представительницей Тайбэя Се Шувэй, а далее была сильнее соотечественницы Юлии Стародубцевой.

Подробности матча и когда ждать старт других украинок, в материале Новини.LIVE.

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Украинские теннисистки провели на корте полтора часа. Во втором сете Ястремская взяла медицинский перерыв при счете 3:0 в пользу Стародубцевой, после чего выиграла шесть геймов подряд.

Стародубцева в третий раз выступила в квалификации соревнований уровня Тура. В августе она уступила на старте отбора на Открытом чемпионате США, а в сентябре потерпела поражение в первом раунде квалификации турнира WTA 500 в Сан-Диего.

Потенциальные соперницы спортсменки в основе: Даниэль Коллинс, Клара Бюрель, Виктория Томова, Линда Носкова, Дарья Севилл или Кимберли Биррелл.

Когда стартуют Калинина и Костюк

Ангелина Калинина (№28) получила 12-й номер посева и пропускает первый круг. Соперница украинки определится в матче между теннисисткой по квалификации и француженкой Диан Парри (№79 WTA).

Марта Костюк, 39-й номер WTA в стартовом круге встретится с Аной Богдан из Румынии (№69 WTA). Теннисистки раньше не играли друг против друга.

Победительница этого матча в следующем раунде сыграет против десятой сеяной Дарьи Касаткиной (№18 WTA).

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