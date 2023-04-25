Ястремська підкорює Мадрид: українка не залишила шансів Грабер

Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Даяна Ястремська вийшла в основну сітку турніру WTA у Мадриді. У фінальному поєдинку кваліфікації українка з легкістю впоралась з австрійською тенісисткою Юлією Грабер.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Впевнена перемога в двох сетах

Українська тенісистка Даяна Ястремська доволі впевнено пройшла відбір до основної сітки турніру WTA 1000 в Мадриді. У вирішальному матчі вона буквально знищила австрійку Юлію Грабер.

Поєдинок тривав одну годину 18 хвилин.

Даяна Ястремська намагається взяти подачу суперниці. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Перший сет завершився з рахунком 6:1 на користь Даяни. Друга партія була не набагато успішнішою для Грабер — Ястремська відчула смак перемоги і вже не відпустила суперницю — 6:2.

Впродовж зустрічі українка оформила шість брейків і віддала опонентці всього дві свої подачі.

Це буде третій виступ Ястремської на цьому турнірі в кар'єрі. Далі другого кола основної сітки змагань в Мадриді Даяна не доходила.

WTA 1000. Мадрид, Іспанія. Кваліфікація. Фінал

Юлія Грабер (Австрія) — Даяна Ястремська (Україна) — 0:2 (1:6, 2:6).

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