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Ястремська підкорює Мадрид: українка не залишила шансів Грабер

25 квітня 2023 17:41
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ястремська підкорює Мадрид —українка не залишила шансів Грабер
Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: Instagram/dayana_yastremskay
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Даяна Ястремська вийшла в основну сітку турніру WTA у Мадриді. У фінальному поєдинку кваліфікації українка з легкістю впоралась з австрійською тенісисткою Юлією Грабер. 

Про це повідомляє Sport.ua. 

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Впевнена перемога в двох сетах 

Українська тенісистка Даяна Ястремська доволі впевнено пройшла відбір до основної сітки турніру WTA 1000 в Мадриді. У вирішальному матчі вона буквально знищила австрійку Юлію Грабер. 

Поєдинок тривав одну годину 18 хвилин.

Ястремська
Даяна Ястремська намагається взяти подачу суперниці. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Перший сет завершився з рахунком 6:1 на користь Даяни. Друга партія була не набагато успішнішою для Грабер — Ястремська відчула смак перемоги і вже не відпустила суперницю — 6:2. 

Впродовж зустрічі українка оформила шість брейків і віддала опонентці всього дві свої подачі. 

Це буде третій виступ Ястремської на цьому турнірі в кар'єрі. Далі другого кола основної сітки змагань в Мадриді Даяна не доходила. 

WTA 1000. Мадрид, Іспанія. Кваліфікація. Фінал

Юлія Грабер (Австрія) — Даяна Ястремська (Україна) — 0:2 (1:6, 2:6). 

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