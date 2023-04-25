Ястремская покоряет Мадрид — украинка не оставила шансов Грабер

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская вышла в основную сетку турнира WTA в Мадриде. В финальном поединке квалификации украинка с легкостью справилась с австрийской теннисисткой Юлией Грабер.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Уверенная победа в двух сетах

Украинская теннисистка Даяна Ястремская довольно уверенно прошла отбор в основную сетку турнира WTA 1000 в Мадриде. В решающем матче она буквально уничтожила австрийку Юлию Грабер.

Поединок длился один час 18 минут.

Даяна Ястремская пытается взять подачу соперницы. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Первый сет завершился со счетом 6:1 в пользу Даяны. Вторая партия была не намного успешнее для Грабер — Ястремская почувствовала вкус победы и уже не отпустила соперницу — 6:2.

В течение встречи украинка оформила шесть брейков и отдала оппонентке всего две свои подачи.

Это будет третье выступление Ястремской на этом турнире в карьере. Дальше второго круга основной сетки соревнований в Мадриде Даяна не доходила.

WTA 1000. Мадрид, Испания. Квалификация. Финал

Юлия Грабер (Австрия) — Даяна Ястремская (Украина) — 0:2 (1:6, 2:6).

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