Ястремська представила нову пісню — вперше українською

Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

Українська тенісистка Даяна Ястремська записала нову пісню. При цьому одеситка вперше зробила це українською мовою.

Нову пісню, опубліковану на каналі латвійського співака Loopout, присвячено війні в Україні.

Нова пісня Ястремської

23-річна українка випустила нову пісню в колаборації виконавцем Loopout та чеським співаком RODAN.

Пісня Hearts прозвучала українською та англійською мовами. При цьому Даяна вперше представила трек державною мовою.

"Пісня Hearts вже вийшла. Це пісня для України, для дітей, про силу, про кохання та зрілість. Підтримайте нас", — написала Даяна в соцмережах.

Зазначимо, що раніше Ястремська публікувала у відкритий доступ російськомовні пісні "Тисячі мене" та "Улюблений трек".

На спортивній ниві Ястремська чудово розпочала сезон, діставшись півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Цей виступ дозволив українці знову увійти до ТОП-40 світового рейтингу.

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