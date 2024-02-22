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Ястремская представила новую песню — впервые на украинском

22 февраля 2024 13:15
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Агабекян Карен
редактор
Ястремская представила новую песню — впервые на украинском
Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинская теннисистка Даяна Ястремская записала новую песню. При этом одесситка впервые сделала это на украинском языке.

Новая песня, которая опубликована на канале латвийского певца Loopout, посвящена войне в Украине.

Новая песня Ястремской

23-летняя украинка выпустила новую песню в коллаборации исполнителем Loopout и чешским певцом RODAN

Песня "Hearts" прозвучала на украинском и английском языках. При этом Даяна впервые представила трек на государственном языке.

"Песня Hearts уже вышла. Это песня для Украины, для детей, о силе, о любви и зрелости. Поддержите нас", — написала Даяна в соцсетях.

Отметим, что ранее Ястремская публиковала в открытый доступ русскоязычные песни "Тысячи меня" и "Любимый трек".

На спортивном поприще Ястремская отлично начала сезон, добравшись к полуфиналу Открытого чемпионату Австралии. Это выступление позволило украинке снова войти в топ-40 мирового рейтинга.

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги. 

Довбик может оказаться в "Арсенале" — известно условие трансфера. 

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб

"Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.

музыка
Даяна Ястремская
Теннис
песня
украинские теннисисты

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