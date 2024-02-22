Ястремская представила новую песню — впервые на украинском

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

Украинская теннисистка Даяна Ястремская записала новую песню. При этом одесситка впервые сделала это на украинском языке.

Новая песня, которая опубликована на канале латвийского певца Loopout, посвящена войне в Украине.

Новая песня Ястремской

23-летняя украинка выпустила новую песню в коллаборации исполнителем Loopout и чешским певцом RODAN

Песня "Hearts" прозвучала на украинском и английском языках. При этом Даяна впервые представила трек на государственном языке.

"Песня Hearts уже вышла. Это песня для Украины, для детей, о силе, о любви и зрелости. Поддержите нас", — написала Даяна в соцсетях.

Отметим, что ранее Ястремская публиковала в открытый доступ русскоязычные песни "Тысячи меня" и "Любимый трек".

На спортивном поприще Ястремская отлично начала сезон, добравшись к полуфиналу Открытого чемпионату Австралии. Это выступление позволило украинке снова войти в топ-40 мирового рейтинга.

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги.

Довбик может оказаться в "Арсенале" — известно условие трансфера.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб.

"Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.