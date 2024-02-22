Ястремская представила новую песню — впервые на украинском
Украинская теннисистка Даяна Ястремская записала новую песню. При этом одесситка впервые сделала это на украинском языке.
Новая песня, которая опубликована на канале латвийского певца Loopout, посвящена войне в Украине.
Новая песня Ястремской
23-летняя украинка выпустила новую песню в коллаборации исполнителем Loopout и чешским певцом RODAN
Песня "Hearts" прозвучала на украинском и английском языках. При этом Даяна впервые представила трек на государственном языке.
"Песня Hearts уже вышла. Это песня для Украины, для детей, о силе, о любви и зрелости. Поддержите нас", — написала Даяна в соцсетях.
Отметим, что ранее Ястремская публиковала в открытый доступ русскоязычные песни "Тысячи меня" и "Любимый трек".
На спортивном поприще Ястремская отлично начала сезон, добравшись к полуфиналу Открытого чемпионату Австралии. Это выступление позволило украинке снова войти в топ-40 мирового рейтинга.
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