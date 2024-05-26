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Ястремська та Костюк пройшли у друге коло Ролан Гаррос, Цуренко вибула через травму

26 травня 2024 22:37
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Ястремська та Костюк пройшли у друге коло Ролан Гаррос, Цуренко вибула через травму
Марта Костюк. Фото: Twitter/WTA
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українські тенісистка беруть участь у престижному турнірі Ролан Гаррос у Франції. Даяна Ястремська та Марта Костюк пройшли далі, а Леся Цуренко зупинилась через травму.

Подробиці виступу українок — в матеріалі Новини.LIVE.

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Даяна Ястремська вчетверте зіграла проти Айли Томлянович і вчетверте її перемогла (вперше зустрілися на ґрунті). Українка з п'ятої спроби виграла матч в основній сітці Ролан Гаррос і вперше у кар'єрі здобула перемогу у матчі турніру Grand Slam, у якому програла перший сет.

У другому колі суперницею Ястремської стане китайська тенісистка Ван Яфань, яка у першому колі у двох сетах перемогла "нейтральну" Марію Тимофєєву.

Марта Костюк у свою чергу перервала серію з трьох поразок на ґрунті та вперше з 2021 року виграла матч на Ролан Гаррос. Нагадаємо, що перед виступом у Парижі Костюк дійшла до фіналу на турнірі WTA 500 у Штутгарті, а також поступилась на старті змагань WTA 1000 у Мадриді та Римі.

Для українки цей п'ятий виступ на французькому "мейджорі". Три роки тому Марті вдалося дійти четвертого кола.

У вирішальному сеті сьогоднішнього матчу Костюк поступалася з рахунком 0:4. Після 2:4 на користь Піґоссі зустріч була зупинена через дощ майже на півтори години.

Костюк зіграє з кривдницею Цуренко

Далі Костюк зіграє проти Донни Векіч, яка пройшла в наступне коло після того, як українка Леся Цуренко не змогла завершити матч через травму. Для тенісисток це буде перша зустріч.

Українка лідирувала 5:3 під час першої партії, але не змогла подати на сет у десятому геймі, не реалізувавши два сетболи. За рахунку 5:6 (15-30) на своїй подачі Цуренко відчула біль у попереку і не змогла продовжити поєдинок. Після консультації з лікарями Леся Цуренко вирішила достроково завершити зустріч.

Це був п'ятий поєдинок між Лесею Цуренко та Донною Векіч. Українка вдруге зазнала поразки і в обох матчах вона не змогла дограти поєдинок до кінця. Нагадаємо, що на початку травня Цуренко перемогла Вєкіч у першому колі турніру WTA 1000 у Римі.

Леся Цуренко провела 20-й матч в основній сітці Ролан Гаррос і зазнала 10-ї поразки. Минулого року на цьому турнірі вона дійшла до четвертого кола, де також не спромоглася дограти перший сет у поєдинку проти Іги Швентек.

В понеділок у боротьбу в першому колі вступають Світоліна, Калініна та Стародубцева.

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Еліна Світоліна
Даяна Ястремська
Леся Цуренко
WTA
Ролан Гаррос

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