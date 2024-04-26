Костюк и Калинила неожиданно проиграли на престижном турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

В Мадриде, Испания прошли матчи второго круга турнира WTA 1000. С этой стадии на турнире стартовали украинки Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Соперницей Костюк стала египтянка Маяр Шериф, а Калинина противостояла американке Керолайн Доулгайд, сообщил портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк — Маяр Шериф — 2:6, 5:7

Девушки встречались в четвертый раз. Ранее две победы было у Костюк и одна у Шериф. После этого матча египтянке удалось сравнять счет.

Всего матч длился 1 час 35 минут, за которые Костюк подала два эйса, сделала две двойные ошибки и использовала три из четырех брейков.

У Шериф не было ни эйсов, ни двойных ошибок, но она реализовала шесть из 13 брейков.

Отметим, что Костюк стартовала со второго круга. Поэтому Марта впервые с октября 2023 года проиграла свой первый матч на турнирах серии WTA.

Ангелина Калинина — Кэролайн Доулгайд — 7:6, 2:6, 3:6

Калинина впервые встретилась с Доулгайд и матч оказался сложным. Длились отведенные три сета 2 часа 52 минуты, в течение которых Калинина трижды подавала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала два из девяти брейков.

Доулгайд подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов.

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