Костюк та Калініла несподівано програли на престижному турнірі у Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

У Мадриді Іспанія пройшли матчі другого кола турніру WTA 1000. З цієї стадії на турнірі стартували українки Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

Суперницею Костюк стала єгиптянка Маяр Шериф, а Калініна протистояла американці Керолайн Доулгайд, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Марта Костюк — Маяр Шериф — 2:6, 5:7

Дівчата зустрічалися вчетверте. Раніше дві перемоги мала Костюк і одну Шериф. Після цього матчу єгиптянці вдалося зрівняти рахунок.

Усього матч тривав 1 годину 35 хвилин, за які Костюк подала два ейси, зробила дві подвійні помилки та використала три з чотирьох брейків.

У Шериф не було ні ейсів, ні подвійних помилок, але вона реалізувала шість із 13 брейків.

Зазначимо, що Костюк стартувала з другого кола. Тому Марта вперше з жовтня 2023 програла свій перший матч на турнірах серії WTA.

Ангеліна Калініна — Керолайн Доулгайд — 7:6, 2:6, 3:6

Калініна вперше зустрілася з Доулгайд і матч виявився складним. Тривала гра три сети, на які витратили 2 години 52 хвилини, протягом яких Калініна тричі подавала навиліт, зробила чотири подвійні помилки та реалізувала два з дев'яти брейків.

Доулгайд подала один ейс, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала шість з 12 брейк-пойнтів.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

Шапаренко готовий до трансферу — куди "Динамо" продасть гравця.

Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану.

Кварацхелія назвав клуб, до якого влітку перейде з "Наполі".

Мудриком зацікавилися відомі клуби — "Челсі" може продати гравця.