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Костюк програла фінал турніру в Штутгарті — відео

21 квітня 2024 17:07
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Агабекян Карен
редактор
Костюк програла фінал турніру в Штутгарті — відео
Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У німецькому Штутгарті пройшов фінальний матч турніру серії WTA 500. За солідний грошовий приз та автомобіль "Порше" змагалися українка Марта Костюк та четверта ракетка світу Олена Рибакіна з Казахстану.

Перемогу у матчі здобула Рибакіна, повідомив портал Новини.LIVE.

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Під час турніру Костюк зіграла з дуже сильними суперницями, з яких троє були з топ-10. При цьому всі матчі, окрім півфіналу, були трисетовими, де Марта віддавала всі сили. Тож не дивно, що на фінал українці не вистачило.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин, за які Костюк не подавала ейсів, зробила шість подвійних помилок і не використала жодного зі своїх трьох брейків.

Рибакіна також не подавала ейси, зробила дві подвійні помилки та реалізувала чотири з шести брейк-пойнтів.

Перемога дозволила Рибакіній зрівняти рахунок з Костюк в особистому суперництві. Тепер у них рахунок 2:2.

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Теніс
Марта Костюк
українські тенісисти
Штутгарт (WTA)

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