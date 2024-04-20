Костюк зробила подвиг — обіграла восьму ракетку світу та вийшла у фінал турніру

Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: j48tennis

У півфіналі турніру в німецькому Штутгарті виступила українка Марта Костюк. Суперницею українки стала чешка Маркета Вондроушова, яка є восьмою ракеткою у світі.

Костюк удалося перемогти, повідомив портал Новини.LIVE.

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Костюк на турнірі в Штутгарті попалася найскладніша сітка змагання, де їй довелося виграти у сьомої ракетки світу Чжен Ценьвень і третьої Корі Гауфф. У півфіналі українка зійшлася з восьмою у рейтингу WTA Вондроушовою.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин, протягом яких Костюк не подавала ейсів, зробила шість подвійних помилок та реалізувала чотири із семи брейк-пойнтів.

Вондроушова подала один ейс, зробила три подвійні помилки та використала два з шести брейків.

У фіналі турніру Костюк зіграє проти Олени Рибакіної з Казахстану, яка у півфіналі виграла у першої ракетки світу полячки Іги Швентек.

Костюк та Рибакіна тричі зустрічалися і постійно на харді. Марта двічі перемогла Олену на кортах в Австралії, і один раз програла на US Open-2023.

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