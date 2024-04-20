Костюк сделала подвиг — обыграла восьмую ракетку мира и вышла в финал турнира

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis

В полуфинале турнира в немецком Штутгарте выступила украинка Марта Костюк. Соперницей украинки стала чешка Маркета Вондроушова, которая является восьмой ракеткой в мире.

Костюк удалось победить, сообщил портал Новини.LIVE.

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Костюк на турнире в Штутгарте попалась самая сложная соревновательная сетка, где ей пришлось выиграть у седьмой ракетки мира Чжэн Цэньвень и третьей Кори Гауфф. В полуфинале украинка сошлась с восьмой в рейтинге WTA Вондроушовой.

Матч длился 1 час 37 минут, в течение которых Костюк не подавала эйсов, сделала шесть двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов.

Вондроушова подала один эйс, сделала три двойные ошибки и использовала два из шести брейка.

В финале турнира Костюк сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана, которая в полуфинале выиграла у первой ракетки мира полячки Иги Швентек.

Костюк и Рыбакина трижды встречались и постоянно на харде. Марта дважды победила Елену на кортах в Австралии, и один раз проиграла на US Open-2023.

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