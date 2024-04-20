Костюк сделала подвиг — обыграла восьмую ракетку мира и вышла в финал турнира
В полуфинале турнира в немецком Штутгарте выступила украинка Марта Костюк. Соперницей украинки стала чешка Маркета Вондроушова, которая является восьмой ракеткой в мире.
Костюк удалось победить, сообщил портал Новини.LIVE.
Марта Костюк — Маркета Вондроушова — 7:6, 6:2
Костюк на турнире в Штутгарте попалась самая сложная соревновательная сетка, где ей пришлось выиграть у седьмой ракетки мира Чжэн Цэньвень и третьей Кори Гауфф. В полуфинале украинка сошлась с восьмой в рейтинге WTA Вондроушовой.
Матч длился 1 час 37 минут, в течение которых Костюк не подавала эйсов, сделала шесть двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов.
Вондроушова подала один эйс, сделала три двойные ошибки и использовала два из шести брейка.
В финале турнира Костюк сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана, которая в полуфинале выиграла у первой ракетки мира полячки Иги Швентек.
Костюк и Рыбакина трижды встречались и постоянно на харде. Марта дважды победила Елену на кортах в Австралии, и один раз проиграла на US Open-2023.
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