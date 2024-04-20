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Костюк в теннисном триллере обыграла третью сильнейшую теннисистку в мире

20 апреля 2024 00:31
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Агабекян Карен
редактор
Костюк в теннисном триллере обыграла третью сильнейшую теннисистку в мире
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Штутгарте прошли четвертьфинальные матчи турнира серии WTA 500. Участницей єтой стадии стала украинка Марта Костюк.

Противостояла киевлянке третья ракетка мира Кори Гауфф из США, сообщил портал Новини.LIVE.

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В истории противостояний Костюк и Гауфф это был третий матч. Ранее дважды на более быстром и привычном для американки харде она выигрывала. При этом легких матчей у Кори и Марта не было, ведь каждый раз это были три сета.

В Штутгарте на Porsche Tennis Grand Prix Костюк отдала первый сет, забрала второй. В третьем Марта также должна была выигрывать, но намного проще, чем оказалось в реальности. При счете 5:4 украинка подавала на матч, но позволила перевести игру на тай-брейк.

На тай-брейках украинка имела четыре матч болла, но выиграла лишь с восьмого.

Матч длился 2 часа 50 минут, в течение которых Марта сделала один эйс, десять двойных ошибок и реализовал восемь из 21 брейка.

У Гауфф за матч было три эйса, восемь двойных ошибок и она использовала восемь из 15 брейков.

В полуфинале турнира Костюк сыграет против восьмой ракетки мира и действующей чемпионке "Уимблдона" Маркеты Вондроушовой из Чехии.

Победа над Гауфф стала для Костюк второй над соперницей из топ-5. Ранее она в этом году выиграла у Джессики Пегулы в Сан-Диего.

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Теннис
Марта Костюк
украинские теннисисты
Штутгарт (WTA)

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