Костюк у тенісному трилері обіграла третю найсильнішу тенісистку у світі

Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: j48tennis

У Штутгарті пройшли чвертьфінальні матчі турніру серії WTA 500. Учасницею цієї стадії стала українка Марта Костюк.

Протистояла киянці третя ракетка світу Корі Гауфф із США, повідомив портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк — Корі Гауфф — 3:6, 6:4, 7:6

В історії протистоянь Костюк та Гауфф це був третій матч. Раніше двічі на більш швидкому та звичному для американки харді вона вигравала. При цьому легких матчів у Корі та Марти не було, адже щоразу це були три сети.

У Штутгарті на Porsche Tennis Grand Prix Костюк віддала перший сет, забрала другий. У третьому Марта також мала вигравати, але набагато простіше, ніж виявилося насправді. За рахунку 5:4 українка подавала на матч, але дозволила перевести гру на тай-брейк.

На тай-брейках українка мала чотири матчболли, але виграла лише з восьмого.

Матч тривав 2 години 50 хвилин, протягом яких Марта зробила один ейс, десять подвійних помилок і реалізував вісім із 21 брейків.

У Гауфф за матч було три ейси, вісім подвійних помилок і вона використала вісім із 15 брейків.

У півфіналі турніру Костюк зіграє проти восьмої ракетки світу та чинної чемпіонки "Вімблдону" Маркети Вондроушової з Чехії.

Перемога над Гауфф стала для Костюк другою над суперницею з топ-5. Раніше вона цього року виграла у Джесікі Пегули у Сан-Дієго.

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