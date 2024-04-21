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Костюк проиграла финал турнира в Штутгарте — видео

21 апреля 2024 17:07
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Агабекян Карен
редактор
Костюк проиграла финал турнира в Штутгарте — видео
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В немецком Штутгарте прошел финальный матч турнира серии WTA 500. За солидный денежный приз и автомобиль "Порше" сразились украинка Марта Костюк и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

Победу в матче одержала Рыбакина, сообщил портал Новини.LIVE.

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По ходу турнира Костюк сыграла с очень сильными соперницами, из которых трое были из топ-10. При этом все матчи, кроме полуфинала, были трехсетовыми, где Марта отдавала себя изо всех сил. Поэтому неудивительно, что на финал украинку не хватило.

Матч длился 1 час 11 минут, за которые Костюк не подавала эйсов, сделала шесть двойных ошибок и не использовала ни одного из своих трех брейков.

Рыбакина также не подавала эйсы, сделала две двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

Победа позволила Рыбакиной сравнять счет с Костюк в личном соперничестве. Теперь между ними счет 2:2.

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Теннис
Марта Костюк
украинские теннисисты
Штутгарт (WTA)

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