Костюк проиграла финал турнира в Штутгарте — видео

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis

В немецком Штутгарте прошел финальный матч турнира серии WTA 500. За солидный денежный приз и автомобиль "Порше" сразились украинка Марта Костюк и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

Победу в матче одержала Рыбакина, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Елена Рыбакина — Марта Костюк — 6:2, 6:2

По ходу турнира Костюк сыграла с очень сильными соперницами, из которых трое были из топ-10. При этом все матчи, кроме полуфинала, были трехсетовыми, где Марта отдавала себя изо всех сил. Поэтому неудивительно, что на финал украинку не хватило.

Матч длился 1 час 11 минут, за которые Костюк не подавала эйсов, сделала шесть двойных ошибок и не использовала ни одного из своих трех брейков.

Рыбакина также не подавала эйсы, сделала две двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

Победа позволила Рыбакиной сравнять счет с Костюк в личном соперничестве. Теперь между ними счет 2:2.

Напомним, Шапаренко и Бражко готовятся уйти из "Динамо" — что известно.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

Украинский тренер возглавил российский футбольный клуб.

Майк Тайсон вошел в команду Усика перед боем с Фьюри.

Милевский рассказал, почему решил возобновить карьеру футболиста.