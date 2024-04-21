Костюк проиграла финал турнира в Штутгарте — видео
В немецком Штутгарте прошел финальный матч турнира серии WTA 500. За солидный денежный приз и автомобиль "Порше" сразились украинка Марта Костюк и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.
Победу в матче одержала Рыбакина, сообщил портал Новини.LIVE.
Елена Рыбакина — Марта Костюк — 6:2, 6:2
По ходу турнира Костюк сыграла с очень сильными соперницами, из которых трое были из топ-10. При этом все матчи, кроме полуфинала, были трехсетовыми, где Марта отдавала себя изо всех сил. Поэтому неудивительно, что на финал украинку не хватило.
Матч длился 1 час 11 минут, за которые Костюк не подавала эйсов, сделала шесть двойных ошибок и не использовала ни одного из своих трех брейков.
Рыбакина также не подавала эйсы, сделала две двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.
Победа позволила Рыбакиной сравнять счет с Костюк в личном соперничестве. Теперь между ними счет 2:2.
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