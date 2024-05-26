Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ястремская и Костюк прошли во второй круг Ролан Гаррос, Цуренко выбыла из-за травмы arrow

Ястремская и Костюк прошли во второй круг Ролан Гаррос, Цуренко выбыла из-за травмы

26 мая 2024 22:37
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ястремская и Костюк прошли во второй круг Ролан Гаррос, Цуренко выбыла из-за травмы
Марта Костюк. Фото: Twitter/WTA
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинские теннисистки принимают участие в престижном турнире Ролан Гаррос во Франции. Даяна Ястремская и Марта Костюк прошли дальше, а Леся Цуренко остановилась из-за травмы.

Подробности выступления украинок — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Даяна Ястремская в четвертый раз сыграла против Айлы Томлянович и в четвертый раз ее победила (впервые встретились на почве). Украинка с пятой попытки выиграла матч в основной сетке Ролан Гаррос и впервые в карьере одержала победу в матче турнира Grand Slam, в котором проиграла первый сет.

Во втором круге соперницей Ястремской станет китайская теннисистка Ван Яфань, которая в первом круге в двух сетах победила "нейтральную" Марию Тимофееву.

Марта Костюк, в свою очередь, прервала серию из трех поражений на почве и впервые с 2021 года выиграла матч на Ролан Гаррос. Напомним, что перед выступлением в Париже Костюк дошла до финала на турнире WTA 500 в Штутгарте, а также уступила старт соревнований WTA 1000 в Мадриде и Риме.

Для украинки это пятое выступление на французском "мейджоре". Три года назад Марте удалось прийти к четвертому кругу.

В решающем сете сегодняшнего матча Костюк уступала со счетом 0:4. После 2:4 в пользу Пигосси встреча была остановлена из-за дождя почти на полтора часа.

Костюк сыграет с обидчицей Цуренко

Далее Костюк сыграет против Донны Векич, которая прошла в следующий круг после того, как украинка Леся Цуренко не смогла завершить матч из-за травмы. Для теннисисток это будет первая встреча.

Украинка лидировала 5:3 во время первой партии, но не смогла подать на сет в десятом гейме, не реализовав два сетбола. При счете 5:6 (15-30) на своей подаче Цуренко почувствовала боль в пояснице и не смогла продолжить поединок. После консультации с врачами Леся Цуренко решила досрочно завершить встречу.

Это был пятый поединок между Лесей Цуренко и Донной Векич. Украинка вторично потерпела поражение и в обоих матчах она не смогла доиграть поединок до конца. Напомним, что в начале мая Цуренко победила Векич в первом круге турнира WTA 1000 в Риме.

Леся Цуренко провела 20-й матч в основной сетке Ролан Гаррос и потерпела 10-е поражение. В прошлом году на этом турнире она дошла до четвертого круга, где также не смогла доиграть первый сет в поединке против Иги Швентек.

В понедельник в борьбу в первом круге вступают Свитолина, Калинина и Стародубцева.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

Элина Свитолина
Даяна Ястремская
Леся Цуренко
WTA
Ролан Гаррос

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы