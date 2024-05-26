Ястремская и Костюк прошли во второй круг Ролан Гаррос, Цуренко выбыла из-за травмы

Марта Костюк. Фото: Twitter/WTA

Украинские теннисистки принимают участие в престижном турнире Ролан Гаррос во Франции. Даяна Ястремская и Марта Костюк прошли дальше, а Леся Цуренко остановилась из-за травмы.

Подробности выступления украинок — в материале Новини.LIVE.

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Даяна Ястремская в четвертый раз сыграла против Айлы Томлянович и в четвертый раз ее победила (впервые встретились на почве). Украинка с пятой попытки выиграла матч в основной сетке Ролан Гаррос и впервые в карьере одержала победу в матче турнира Grand Slam, в котором проиграла первый сет.

Во втором круге соперницей Ястремской станет китайская теннисистка Ван Яфань, которая в первом круге в двух сетах победила "нейтральную" Марию Тимофееву.

FIRE & DESIRE 😤



30th seed @D_Yastremska reaches second round of #RolandGarros для першого часу, ходьби з set down to defeat Tomljanovic 3-6, 6-3, 6-3! pic.twitter.com/syHyuQDE84 — wta (@WTA) May 26, 2024

Марта Костюк, в свою очередь, прервала серию из трех поражений на почве и впервые с 2021 года выиграла матч на Ролан Гаррос. Напомним, что перед выступлением в Париже Костюк дошла до финала на турнире WTA 500 в Штутгарте, а также уступила старт соревнований WTA 1000 в Мадриде и Риме.

Для украинки это пятое выступление на французском "мейджоре". Три года назад Марте удалось прийти к четвертому кругу.

В решающем сете сегодняшнего матча Костюк уступала со счетом 0:4. После 2:4 в пользу Пигосси встреча была остановлена из-за дождя почти на полтора часа.

Костюк сыграет с обидчицей Цуренко

Далее Костюк сыграет против Донны Векич, которая прошла в следующий круг после того, как украинка Леся Цуренко не смогла завершить матч из-за травмы. Для теннисисток это будет первая встреча.

Украинка лидировала 5:3 во время первой партии, но не смогла подать на сет в десятом гейме, не реализовав два сетбола. При счете 5:6 (15-30) на своей подаче Цуренко почувствовала боль в пояснице и не смогла продолжить поединок. После консультации с врачами Леся Цуренко решила досрочно завершить встречу.

Это был пятый поединок между Лесей Цуренко и Донной Векич. Украинка вторично потерпела поражение и в обоих матчах она не смогла доиграть поединок до конца. Напомним, что в начале мая Цуренко победила Векич в первом круге турнира WTA 1000 в Риме.

Леся Цуренко провела 20-й матч в основной сетке Ролан Гаррос и потерпела 10-е поражение. В прошлом году на этом турнире она дошла до четвертого круга, где также не смогла доиграть первый сет в поединке против Иги Швентек.

В понедельник в борьбу в первом круге вступают Свитолина, Калинина и Стародубцева.

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