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Ястремська запросила до обстріляної Одеси лідерів WTA і ITF, які захищають росіян

19 липня 2023 12:15
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Агабекян Карен
редактор
Ястремська запросила до обстріляної Одеси лідерів WTA і ITF, які захищають росіян
Даяна Ястремская. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У ніч на 19 липня Одеська область зазнала одного з наймасовішого удару по своїй території. Не оминула цю атаку місцева тенісистка та волонтер Даяна Ястремська.

Українка звернулася до тенісних організацій WTA та ITF, які захищають участь росіян на міжнародних турнірах.

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Зазначимо, що в української тенісистки Лесі Цуренко є конфлікт з керівництвом WTA через допуск росіян та аргументацію цього рішення.

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Ястремська в історії Інстаграму прокоментувала нічний обстріл рідної Одеси. Також українка запросила в гості WTA і ITF, щоб зрозуміти хто такі росіяни.

"WTA і ITF, просто перевірте мої сторіс або подивіться кілька відео, або може відвідайте Україну? Тоді ви зміните вашу думку про росіян", — написала Даяна.

За словами Ястремьскої, несправедливо, коли росіяни та білоруси сплять ночами під час турнірів, а українці змушені ночами дивитися новини.

"Хтось добре спить зараз, ви знаєте, про кого я, а хтось намагається вижити. Або всі українські гравці протягом турнірів не сплять, бо стежать за новинами. Це справедливо?" — зазначила тенісистка.

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