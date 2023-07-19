Ястремська запросила до обстріляної Одеси лідерів WTA і ITF, які захищають росіян

Даяна Ястремская. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

У ніч на 19 липня Одеська область зазнала одного з наймасовішого удару по своїй території. Не оминула цю атаку місцева тенісистка та волонтер Даяна Ястремська.

Українка звернулася до тенісних організацій WTA та ITF, які захищають участь росіян на міжнародних турнірах.

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Ястремська в історії Інстаграму прокоментувала нічний обстріл рідної Одеси. Також українка запросила в гості WTA і ITF, щоб зрозуміти хто такі росіяни.

"WTA і ITF, просто перевірте мої сторіс або подивіться кілька відео, або може відвідайте Україну? Тоді ви зміните вашу думку про росіян", — написала Даяна.

За словами Ястремьскої, несправедливо, коли росіяни та білоруси сплять ночами під час турнірів, а українці змушені ночами дивитися новини.

"Хтось добре спить зараз, ви знаєте, про кого я, а хтось намагається вижити. Або всі українські гравці протягом турнірів не сплять, бо стежать за новинами. Це справедливо?" — зазначила тенісистка.

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